Los peregrinos convierten Santiago de Compostela en un nuevo foco mundial de turismo excesivo

Mientras algunos residentes de Barcelona intentaban repeler un tsunami de turistas con pistolas de agua de plástico, una asociación de vecinos en Santiago de Compostela optó por un enfoque más cordial: una guía de buenos modales para los visitantes de su ciudad, el punto final de la peregrinación más famosa del mundo católico.

Traducida a varios idiomas, el grupo la publicó por toda la ciudad del noroeste de España y la distribuyó en su creciente número de albergues. Recordaba a los turistas mantener el ruido bajo, respetar las normas de tráfico y usar protectores de plástico en los bastones de senderismo para evitar dañar las estrechas calles adoquinadas, entre otras cosas.

Sin embargo, parece que tuvo poco éxito. Grandes grupos aún toman las calles cantando himnos, las bicicletas circulan en dirección contraria y las puntas de los bastones de metal resuenan contra el suelo. Las redes sociales de Santiago están inundadas de fotos que denuncian la falta de decoro.

La mayor ofensa de los turistas, sin embargo, proviene de su gran número. El casco antiguo y las plazas que rodean la catedral que alberga el supuesto sepulcro del apóstol Santiago —y que fue el centro de la vida de la ciudad durante un milenio— hoy son casi exclusivamente dominio de forasteros, cuya afluencia ha servido para expulsar a los residentes. Esta dinámica ha convertido a Santiago en otro de los destinos globales donde los residentes de toda la vida se han amargado por el exceso de turismo que transforma su comunidad.

“Nosotros no tenemos turismofobia. Llevamos toda la vida conviviendo con el turismo, pero cuando se desmadra, cuando la presión va más allá de lo razonable, es entonces cuando surge el rechazo”, dijo Roberto Almuíña, presidente de la asociación de vecinos del casco antiguo, reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Escenario para los visitantes

El Camino de Santiago se remonta al siglo IX, cuando los peregrinos recorrían sus caminos convergentes durante cientos de kilómetros en rutas que se originan en Portugal y Francia. La popularidad moderna que ganó con la película de 2010 “The Way” protagonizada por Martin Sheen fue impulsada más recientemente por las redes sociales y los viajes basados en experiencias tras la pandemia de coronavirus.

El año pasado, un récord de medio millón de personas se inscribieron para recorrer una de las rutas aprobadas hacia la catedral, igualando cinco veces la población residente de la ciudad y marcando un aumento de 725 veces en las últimas cuatro décadas. A esas masas se suman los turistas comunes que no llegan por el sendero.

La proliferación de alquileres a corto plazo hizo que los precios anuales del alquiler aumentaran un 44% de 2018 a 2023, según un estudio encargado por el ayuntamiento a la Fundación Universidade da Coruña. Eso llevó a las autoridades municipales a solicitar en mayo al gobierno regional que clasificara el área como una zona de alta presión, como Barcelona o San Sebastián, lo que ayudaría a limitar los aumentos de alquiler.

Ya en noviembre pasado, el ayuntamiento de Santiago promulgó una prohibición de alojamientos turísticos al estilo Airbnb en el centro histórico, argumentando en ese momento en un comunicado que era ““una necesidad que surge de su importante crecimiento, que tiene efectos claros sobre el número de viviendas disponibles para personas residentes y también en su precio”.

Sihara Pérez, investigadora de la Universidad de Santiago, describió encontrar un lugar para alquilar en la ciudad como “misión imposible”, mientras que Antonio Jeremías, de 27 años, dijo a The Associated Press que está considerando mudarse de nuevo con su madre, porque su salario trabajando a tiempo completo en un almacén no basta para llegar a fin de mes.

Andrea Dopazo, de 32 años, intentó mudarse de la casa de sus padres en un barrio ubicado a cinco kilómetros del centro de la ciudad. Pero su deseo de seguir viviendo en el lugar donde creció y donde los lazos comunitarios son fuertes resultó inútil, y tuvo que instalarse en un pueblo fuera de Santiago.

“Las únicas personas que se han podido quedar en el barrio son las que han tenido la suerte o la desgracia de haber heredado el piso de los abuelos, de los tíos o de los padres”, dijo Dopazo, quien trabaja en recursos humanos.

En toda España, ha habido grandes protestas callejeras contra el alto coste de la vivienda, y muchos asocian la crisis de vivienda con los turistas que acaparan los alquileres a corto plazo.

Rompiendo las reglas

En el casco antiguo, los turistas pueden alojarse en pequeños hoteles en antiguas casas o en enormes albergues convertidos de antiguos seminarios, que no están sujetos a la prohibición. Pero en la prisa por sacar provecho, algunos alquileres a corto plazo aparentemente están eludiendo la restricción, como evidencian los inquilinos que recogen llaves de cajas de seguridad colgadas fuera de los edificios.

“Algunas cumplen y otras no, pero este es el modelo que realmente está limitando la vivienda residencial”, dijo Montse Vilar, de otro grupo vecinal, Xuntanza.

El Ayuntamiento de Santiago dijo a The Associated Press en un comunicado que está “haciendo todo lo que está en nuestra mano para hacer cumplir la normativa” y que toma medidas siempre que detecta un caso de un apartamento ilegal que aloja turistas.

Entre 2000 y 2020, el centro histórico perdió aproximadamente la mitad de su población permanente, ahora reducida a solo 3.000 residentes que resisten "como los galos” tras las gruesas fachadas de piedra de los edificios, dijo Almuíña. No quedan ferreterías ni quioscos, y solo una panadería. Un par de tiendas de comestibles coexisten con cafés, heladerías y tiendas de souvenirs.

“La ciudad se vació. No hay más que dar un paseo para ver que lo único que tenemos son edificios cerrados, abandonados, que se caen”, añadió Almuíña.

Espiritualidad

Este año, el número de peregrinos que llegan a Santiago va camino de establecer otro récord. El aumento enoja aún más a los residentes de Santiago sobre el modelo económico centrado en el turismo de su ciudad. Ya la mitad de ellos lo rechazaban en 2023, frente a poco más de una cuarta parte hace una década, según un estudio realizado por Rede Galabra, un grupo de investigación centrado en estudios culturales en la Universidad de Santiago.

Incluso algunos de los peregrinos están notando un cambio, como los españoles Álvaro Castaño y Ale Osteso, quienes se conocieron en la ruta hace cuatro años y han regresado cada año desde entonces.

“Cada vez el Camino es más conocido, viene mucha más gente y se nota que hay muchos más peregrinos”, dijo Osteso una mañana reciente al final de su caminata, entre grupos de turistas de peregrinos con atuendos brillantes y coordinados por colores y familias tomando fotos. “La espiritualidad en algunos momentos parece que se ha perdido un poco”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.