Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias

Un crucero afectado por un brote hantavirus ha llegado con más de 140 personas a bordo a Tenerife, la mayor de las islas Canarias españolas, frente a la costa de África occidental, para que pasajeros y parte de la tripulación puedan desembarcar.

La Organización Mundial de la Salud, las autoridades españolas y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions han indicado que actualmente nadie a bordo del MV Hondius presenta síntomas del virus. Tres personas han muerto en el brote, y cinco pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus, que puede causar una enfermedad potencialmente mortal.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, junto con los ministros de Sanidad e Interior de España, tenían previsto supervisar la evacuación del barco. Las autoridades han señalado que los pasajeros y los miembros de la tripulación que desembarquen no tendrán contacto con la población local, y que solo serán sacados del barco una vez que los vuelos de evacuación estén listos para trasladarlos a sus destinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.