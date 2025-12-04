Charlie Heaton, estrella de ‘Stranger Things’, comparte reflexión sobre convertirse en padre a los 20

Charlie Heaton reflexionó sobre las consecuencias de convertirse en padre a los 20 años, diciendo que tuvo que “madurar muy rápido”.

La estrella de Stranger Things, de 31 años, que comparte un hijo de 11 años llamado Archie con su ex Akiko Matsuura, dijo que ser un padre joven le hizo “aprender prioridades éticas” muy pronto en su vida.

“Quieres darles buenas experiencias y mucho amor, y lo difícil obviamente es la distancia”, declaró a la revista Wonderland. “Pero eso forma parte del sacrificio”.

Y continuó: “Si eres un padre joven, tienes que madurar muy rápido”, y añadió: “Tienes que cuidar a alguien”.

Heaton y Matsuura se conocieron en el grupo de rock underground Comanechi, liderado por Matsuura y formado en 2005.

open image in gallery Charlie Heaton comparte un hijo de 11 años con su ex Akiko Matsuura ( Getty Images )

En la época en que nació Archie, en 2014, Heaton estaba haciendo la transición de su carrera en la música a la actuación, y apareció por primera vez en un anuncio de una compañía de seguros suiza.

Tuvo pequeños papeles en series de televisión como DCI Banks, Vera y Casualty, antes de conseguir su papel revelación como Jonathan Byers en Stranger Things.

Heaton también reflexionó sobre su relación de nueve años con su compañera de reparto Natalia Dyer y calificó como un “regalo” trabajar con su mejor amiga.

“Poder compartir con tu pareja la angustia que se siente cuando no consigues trabajo: yo sé lo que se siente, ella también”, afirma.

open image in gallery Charlie Heaton y Natalia Dyer fotografiados en 2019 ( Getty Images for Giffoni )

Y continuó: “Puedes estar ahí para hablar de ello o cuando tienes un día de m***** en el trabajo o sales de una escena y crees que no estuvo bien”, continuó. “Poder entendernos a ese nivel es genial”.

La pareja empezó a trabajar junta en la serie antes de debutar como pareja en la alfombra roja en 2017.

Dyer habló anteriormente sobre su relación de trabajo y dijo: “Es interesante trabajar con alguien con quien te vas a casa”.

“Siempre es muy divertido. Estamos muy cómodos el uno con el otro, así que podemos jugar y sentirnos más libres, y podemos hablar de ello antes”, dijo a Refinery29 en 2019.

Heaton aparecerá en la próxima entrega de Industry, de HBO, sobre un grupo disfuncional de licenciados que se conocieron trabajando en un banco de inversión londinense tras la crisis financiera de 2008. Interpretará a un periodista financiero llamado Jim Dycker.

Traducción de Olivia Gorsin