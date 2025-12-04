La “superluna fría” de esta semana será la luna llena más brillante del año

La última superluna del año brillará con más intensidad y alcanzará la mayor altura en el cielo nocturno de 2024, con su punto máximo previsto para la noche del jueves.

Se trata de la Luna Fría, la luna llena de diciembre, que además es la tercera de un raro fenómeno de cuatro superlunas consecutivas, lo que acentúa su tamaño y luminosidad, haciéndola parecer más grande y más brillante de lo habitual.

Este espectáculo celeste se debe a que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, sino elíptica.

Por eso, la distancia entre ambos cuerpos varía a lo largo del mes. Cuando una luna llena coincide con el punto más cercano de su órbita a la Tierra —el llamado perigeo—, se produce una superluna. Según la NASA, en estas condiciones la Luna puede verse hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que cuando está en su punto más lejano.

“Una superluna ocurre cuando la luna llena coincide con el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, conocido como perigeo”, explicaron desde la agencia espacial estadounidense en una publicación de blog.

“Durante cada órbita de 27 días alrededor de la Tierra, la Luna alcanza su perigeo —a unos 363.300 kilómetros de distancia— y también su punto más lejano, el apogeo, a aproximadamente 405.500 kilómetros”, explicó la NASA.

La Luna del Castor asciende junto al Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania, el miércoles 5 de noviembre de 2025 ( AP Photo/Michael Probst )

Las superlunas suelen presentarse en grupos a lo largo del año, cuando la Luna pasa por el punto exacto de su órbita elíptica más cercano a la Tierra.

Este fenómeno puede apreciarse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado, y no requiere ningún tipo de equipo especial. No obstante, la diferencia en tamaño y brillo respecto a una luna llena común suele ser difícil de distinguir sin ayuda visual.

Superluna o no, la Luna también parece más grande cuando se encuentra cerca del horizonte, un fenómeno conocido como la Ilusión lunar. Se trata de un curioso efecto visual que los expertos aún no logran explicar por completo.

“Cuando se trata de una superluna, ese efecto se vuelve un poco más marcado”, explicó el astrónomo William Alston, de la Universidad de Hertfordshire.

Durante una superluna, las mareas pueden aumentar ligeramente, ya que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. Sin embargo, la diferencia suele ser imperceptible para la mayoría de las personas.

La próxima y última superluna de esta serie tendrá lugar el 3 de enero. Luego de esa fecha, no volverá a producirse otra hasta el 24 de noviembre de 2026.

Otras agencias contribuyeron al reportaje.

Traducción de Leticia Zampedri