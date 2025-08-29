Liam Payne fue recordado por su novia Kate Cassidy y su hermana mayor, Nicola, en el que habría sido su 32 cumpleaños.

La ex estrella de One Direction, que falleció trágicamente el pasado mes de octubre tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, habría cumplido 32 años el viernes.

Para celebrar la ocasión, Cassidy (26), con quien Payne salió desde 2022 hasta su prematura muerte, publicó una serie de fotos en Instagram. El primero mostraba a Payne saltando alegremente por un campo de golf, mientras que el resto destacaba momentos tiernos que ambos compartieron durante su relación.

“Me rompe el corazón no poder entregarte hoy una tarjeta de cumpleaños física, no poder oír tu risa, ni decirte todas las cosas que desearía haberte dicho mil veces más. Me ha costado encontrar las palabras adecuadas, pero empezaré por las más obvias: feliz cumpleaños”, escribió en el pie de foto.

“Hoy habrías cumplido 32 años. En tus 31 años aquí en esta tierra trajiste mucha alegría, felicidad y esperanza a muchas personas, especialmente a mí”, continuó.

Liam Payne y Kate Cassidy salieron dos años antes de la muerte del cantante en octubre de 2024 ( AFP via Getty Images )

“Espero que sepas lo mucho que sigues brillando, incluso desde ahí arriba. Renunciaría a años de mi vida solo para darte unos pocos más. Echo de menos crear recuerdos contigo. Echo de menos tener planes juntos”, dice Cassidy.

“Pero hoy, mi regalo de cumpleaños para ti es mi fuerza. Te prometo que hoy te celebraré más, honraré tu vida y atesoraré los bellos momentos que hemos pasado. El 29 de agosto será una fecha que quedará grabada en mi corazón para el resto de mi vida. Te quiero tanto”, concluyó.

Nicola, una de las dos hermanas de Payne, también homenajeó al cantante por su cumpleaños, y recordó que apenas el año pasado “[estaban] llenos de esperanza e ilusión por lo que [le] depararía el año siguiente”.

“Aquella noche, celebrando tu cumpleaños con bolos y McDonald's, te festejamos a ti, tu concierto, tus sueños, y hablamos de todos los planes que tenías para el futuro. Terminamos la velada con un abrazo, diciéndote lo orgullosos que estábamos y lo mucho que te queríamos”, dijo en Instagram.

“Si hubiera sabido que sería la última vez que te vería, habría dicho mucho más. Ojalá pudiera meterme en una máquina del tiempo y revivir aquella noche: abrazarte más fuerte, captar tu sonrisa y tu voz, hacerte más preguntas y escribirlo todo para no olvidarlo nunca”, expresó.

Junto a un carrusel de instantáneas íntimas de Payne en el escenario y con su familia, Nicola añadió: “Espero que seas feliz, que estés en paz y que sepas que te queremos profundamente. Te echo de menos todos los días, y creo que nunca habrá un día en que no lo haga”.

“Así que hoy, en tu cumpleaños, quiero desearte el más feliz cumpleaños celestial. Estés donde estés, espero que lo estés celebrando, y ojalá también hayas marcado algún gol”, dijo para cerrar el mensaje.

La repentina muerte de Payne, el 16 de octubre de 2024, causó conmoción en todo el mundo. Inmediatamente se inició una investigación sobre su muerte, que condujo a la detención de cinco personas, entre ellas su amigo Rogelio Nores y dos empleados del hotel. Aunque las autoridades descartaron cualquier actividad criminal, las circunstancias que condujeron a su caída siguieron siendo turbias.

Un informe toxicológico reveló que el cantante de 'Strip That Down' tenía cocaína, alcohol y un antidepresivo de receta en su organismo cuando murió.

En febrero se retiraron los cargos por negligencia contra Nores y los dos empleados del hotel. Otros dos hombres, que presuntamente suministraron la droga a Payne, aún enfrentan cargos penales.

Traducción de Sara Pignatiello