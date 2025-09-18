De "Faust" a "Him": por qué Hollywood no abandona el tema del pacto con el diablo

Desde su estreno en 1926, "Faust" de F.W. Murnau ha sido aclamada como una de las mejores películas mudas jamás realizadas. Casi un siglo después, hacer un trato con el diablo se ha convertido en uno de los tropos más perdurables del cine.

"Him", la película de terror producida por Jordan Peele que llega a los cines el viernes, es el testimonio más reciente de que, al menos en Hollywood, la oferta del diablo nunca pasa de moda. Cuenta la historia de un aspirante a jugador de fútbol americano profesional, Cameron Cade (Tyriq Withers), quien es invitado a entrenar en un complejo aislado bajo la tutela del famoso quarterback Isaiah White (Marlon Wayans). Pero Cade eventualmente se da cuenta de lo que significa la pregunta que le siguen haciendo: "¿Qué estás dispuesto a sacrificar?"

"Las personas están tan obsesionadas con todo el tema de venderle el alma al diablo y realmente piensan que es un hombre en un traje que dice: 'Firma en la línea de puntos'", señala Julia Fox, quien interpreta a la esposa de White. "Creo que venderle el alma al diablo es una metáfora de venderse y hacer cosas que no quieres hacer, comprometiendo tus principios y valores por un cheque".

Al igual que "Him", las historias faustianas en el cine a menudo se presentan como terror. Al igual que las reinterpretaciones literarias y artísticas de la fábula alemana, desde Marlowe y Goethe hasta "The Devil Went Down to Georgia", las adaptaciones cinematográficas abarcan lugar, década y género, desde la adaptación de culto de DC Comics de Keanu Reeves, "Constantine", hasta la comedia romántica de 2000 de Brendan Fraser "Bedazzled", una adaptación de la película de 1967 del mismo nombre que protagonizó Raquel Welch. El diablo puede prometer dinero, como en "The Devil and Daniel Webster", la crítica de 1941 a la codicia post-Gran Depresión, o fama, al estilo de la comedia musical de Jack Black de 2006, "Tenacious D in The Pick of Destiny".

"Está prácticamente en todas partes una vez que empiezas a buscar", dijo Kirsten Thompson, profesora de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Seattle. "Todos queremos tener vida eterna o juventud o poder o estatus. Y las diversas iteraciones del mito a veces enfatizan diferentes cosas".

"Him" ni siquiera es la primera película faustiana ambientada en el contexto de los deportes. "Damn Yankees", la adaptación de 1958 del espectáculo de Broadway coreografiado por Bob Fosse, cuenta la historia de un aficionado del béisbol que hace un pacto diabólico para ayudar a su equipo.

El legado del "Faust" de Murnau

Aunque "Faust" de 1926 no es la más antigua reinterpretación cinematográfica de la leyenda —el cineasta francés Georges Méliès hizo varias adaptaciones a partir de la década de 1890—, la película de Murnau tiene el mayor legado.

"La película tiene estas piezas de escenario muy impactantes que son, visualmente, enormemente iconográficas e influyentes en el cine mudo posterior, incluido el cine estadounidense", destacó Thompson.

Hablando con The Associated Press el año pasado para promocionar su adaptación de "Nosferatu" (la historia original de vampiros también fue realizada por Murnau, en 1922), Robert Eggers describió las formas en que "Faust" lo ha influenciado como director.

"El cine realmente no mejoró más que eso", aseveró.

"Faust" de Murnau sigue a su protagonista titular, un alquimista fiel que se desespera por una plaga mortal aparentemente imparable. Finalmente, se encuentra con el demonio Mefisto —la leyenda a menudo se refiere a él como Mefistófeles—, quien convence a Fausto de hacer un pacto de prueba para renunciar a Dios a cambio del poder para ayudar al pueblo enfermo.

Pero el trato demoníaco de Fausto se descubre cuando una multitud se da cuenta de que no puede mirar una cruz. Desesperado, Fausto planea suicidarse, pero es detenido por Mefisto, quien regresa con otra oferta: el demonio devolverá la juventud al anciano alquimista.

La búsqueda de la juventud eterna fue un tema importante para el director de "Him", Justin Tipping, quien cree que es particularmente apropiado para una historia sobre deportes.

"Esencialmente, lo que está detrás de todas las acciones de estos atletas es que están tratando de detener el tiempo", dijo.

El diablo que conoces

Entre la negociación por la juventud, los rituales de sangre y un contrato para firmar, las alusiones faustianas y demoníacas en "Him" no son exactamente sutiles, algo que Tipping vio como una herramienta narrativa.

"Hay muchas referencias. Quizás demasiadas", se detuvo, riendo. "Hay muchas. Pero todas sirvieron, creo, al arco emocional de nuestros personajes y a los temas que estaba buscando".

Tipping no está solo al prescindir de la sutileza en las historias faustianas, que a menudo optan por referencias literarias casi humorísticas.

En el drama de terror de 1997, "The Devil’s Advocate", Al Pacino interpreta a John Milton —un abogado, no el autor de "Paradise Lost". Y en "Angel Heart", el thriller neo-noir de 1987 protagonizado por Robert De Niro y Mickey Rourke, el Satanás de De Niro se llama "Louis Cyphre".

"Incluso tu nombre es una broma de tienda de 10 centavos", se burla el personaje de Rourke cuando se da cuenta de que es un juego de palabras con "Lucifer". "'Mefistófeles' es un trabalenguas en Manhattan", responde Cyphre burlonamente.

Orígenes de la oferta del diablo

No está claro cuándo exactamente la idea de que los humanos podrían hacer un trato con lo demoníaco se materializó, según Joseph Laycock, profesor de religión que estudia el satanismo y la creencia demoníaca en la Universidad Estatal de Texas.

La idea de que un ser sobrenatural poderoso podría conceder deseos o ayudar a los humanos existe en las tradiciones árabes preislámicas, pero la mayoría de las representaciones occidentales de este tipo de mito toman prestado de la teología cristiana.

"Los humanos y los demonios tienen algo que el otro quiere. Queremos este poder. Queremos control sobre el mundo natural. Los demonios lo tienen y nosotros no. Pero los demonios quieren nuestras almas", dijo Laycock. "La leyenda de Fausto está lista para ser contada tan pronto como emerge esta demonología cristiana".

Una pista sobre los orígenes de un pacto satánico se encuentra dentro del "Malleus Maleficarum", a menudo traducido como el "Martillo de las Brujas", un texto teológico católico alemán del siglo XV sobre demonología.

En él, Dios ha limitado el poder de Satanás, explicó Laycock. Pero, "hay una laguna. Y la laguna es que, si un demonio hace un pacto con un humano, el demonio puede hacer todas las cosas que normalmente no podría hacer".

Este período alrededor de la Reforma fue una "edad de oro" para la posesión, el exorcismo y la cacería de brujas en Europa, dijo Laycock, lo que prepara el escenario para que la leyenda de Fausto se materialice. En el siglo XIX, Johann Wolfgang von Goethe adaptó la historia de Fausto en una obra trágica en dos partes, convirtiendo la leyenda alemana en un gigante literario que tendría una tremenda influencia en el mundo occidental, argumenta Thompson.

Ella compara la influencia cinematográfica de Goethe con obras de Shakespeare e historias como "Sherlock Holmes", que también han sido repetidamente reinterpretadas.

"Las obras canónicas de literatura en diferentes idiomas se adaptan una y otra vez", dijo.

¿Qué hay en un nombre?

El título de la película de Tipping es un obvio homenaje a la jerga moderna del deporte.

Utilizada por atletas profesionales como LeBron James y Joe Burrow, la frase "I’m Him" está destinada a connotar un nivel de grandeza. El G.O.A.T. —o "el mejor de todos los tiempos"— es otra frase explotada en "Him", una alusión adecuada dado que una cabra a veces tiene asociaciones demoníacas.

Pero Tipping no dirá si el título de la película también cumple una doble función para otro acrónimo utilizado periódicamente en la cultura pop como un eufemismo para Satanás —"His Infernal Majesty."

"Me acogeré a la Quinta Enmienda", rió.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.