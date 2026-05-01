Por qué ‘Euphoria’ inspirará las tendencias de boda más populares del verano

La mayor tendencia nupcial de 2026 podría ser la más controvertida (aparte de un invitado que se acueste con el novio). Sí, estoy hablando de robarle el protagonismo a la novia. Y es lo que todos los invitados a bodas más modernos están haciendo este verano; si te inspiras en Euphoria, en cualquier caso.

En el último episodio del drama de HBO de Sam Levinson, que genera cada vez más controversia, finalmente vimos la boda de Nate Jacobs (interpretado por Jacob Elordi) y Cassie Howard (Sydney Sweeney). Como era de esperar en esta saga violenta y cargada de erotismo, la celebración terminó en lágrimas, derramamiento de sangre y un dedo del pie amputado. Pero no sin antes que Maddy Perez (Alexa Demie) protagonizara uno de los momentos más icónicos de la cultura pop con su vestido de venganza, que sin duda le robó el protagonismo a la novia.

Para quienes no conocen el universo de Euphoria, un poco de contexto crucial: Maddy y Nate salieron juntos en secundaria. Ya habían terminado su relación cuando Nate y Cassie empezaron a salir, pero aun así su relación fue particularmente conflictiva, sobre todo por el poco tiempo que pasó después de la ruptura (unas pocas semanas), y también porque Cassie era la mejor amiga de Maddy. ¡Qué drama!

Por eso Maddy lució un atuendo tan llamativo en la boda (sinceramente, en esas circunstancias, yo haría lo mismo): un conjunto sedoso verde oliva con un escote pronunciado, una abertura hasta el muslo y un nudo en la cintura con aberturas laterales tan grandes que apenas parecía un vestido. Además, era sin espalda, sujeto únicamente por unas finas cadenas doradas. Completó el look con una estola de piel verde, el cabello peinado hacia atrás y un dramático maquillaje de ojos ahumado. El estructurado vestido de novia con corsé de Cassie no pudo competir.

Para ser claros, este tipo de comportamiento podría no ser bien visto en la vida real. Y Maddy termina abandonando la boda entre lágrimas. Así que no lo recomendaría. Pero lo entiendo. Y ser un poco más atrevida con el atuendo de invitada a una boda encaja perfectamente con las principales tendencias nupciales de este verano. Además, ¿vieron el atuendo minimalista de Jules (Hunter Schafer)?

Así que, sin más preámbulos, si te espera una temporada llena de matrimonios, aquí tienes todo lo que puedes esperar.

No tengas miedo de vestirte de forma un poco diferente

La moda para invitadas a bodas puede volverse tediosa muy rápido: estampados florales que no combinan, diseños demasiado recargados y tonos pastel insípidos que te hacen parecer mayor de lo que eres. Si bien no sugerimos que te vistas como Maddy, sin duda hay margen para inspirarse y ser más divertida con tu atuendo este verano. Vogue, por ejemplo, aboga por usar negro, que antes era un gran tabú. “La regla se siente anticuada”, dijo la estilista nupcial Anny Choi a la publicación, y añadió: “El negro es un básico genial que puedes usar en diferentes bodas. De hecho, acabo de invertir en un traje negro clásico que será mi opción predilecta para casamientos de otoño”. Como alguien que ha usado negro en muchas bodas, estoy de acuerdo; mis favoritos incluyen opciones de De La Vali y Nadine Merabi.

Espere toques analógicos

open image in gallery Cada vez más personas están incorporando tecnología no digital en sus bodas ( Getty/iStock )

La nostalgia por los años noventa sigue presente, y los invitados a las bodas pueden esperar verla integrada en las ceremonias durante todo el verano. Según el informe de tendencias nupciales de Pinterest, las parejas están incorporando detalles analógicos en sus bodas para animar a los invitados a disfrutar del momento y alejarse de las pantallas lo máximo posible. Pinterest registra un aumento del 155 % en las búsquedas de “fotomatones analógicos” el año pasado, así como un incremento del 90 % en las búsquedas de “bodas con videocámara”.

Otros están invirtiendo en juegos de boda imprimibles, naipes y juegos de feria. “La tecnología retro está irrumpiendo con fuerza en las bodas”, afirma el informe de Pinterest, y sigue: “En 2026, las parejas están adoptando detalles de inspiración analógica que hacen que la participación de los invitados sea tangible y memorable, a la vez que incorporan la cantidad justa de narración digital para revivir la magia en tiempo real”.

Los cócteles sin alcohol se popularizan

open image in gallery Los cócteles sin alcohol o ‘mocktails’ se han convertido en un elemento imprescindible en el gran día, al igual que los invitados que prescinden por completo del alcohol ( Getty/iStock )

En estos tiempos de gran preocupación por la salud, el alcohol tiene mucha menos importancia en las celebraciones que antes. Decirle a alguien que no vas a beber en una boda tiene muchas más probabilidades de provocar aplausos de felicitación que una sonrisa burlona o una mueca de desprecio. Por supuesto, las bodas están respondiendo a esta tendencia, ofreciendo a los invitados sobrios y a los que experimentan con prescendir del alcohol opciones de cócteles sin alcohol (o mocktails) interesantes y originales.

“Los cócteles sin alcohol están en auge y son muy solicitados en la mayoría de los bares”, afirma Mark Niemierko, organizador de bodas de lujo, quien estuvo detrás de la boda de Julia Carey y James Corden en Somerset, Inglaterra, en 2012, así como de la ceremonia de Rochelle y Marvin Humes en el palacio inglés de Blenheim. Agrega: “Una boda no está completa sin un buen cóctel sin alcohol, inspirado en las frutas favoritas de la pareja”.

La belleza se está volviendo más dramática

open image in gallery El maquillaje intenso en los ojos se está poniendo cada vez más de moda entre las novias ( Getty/iStock )

El look nupcial tradicional es natural y sencillo: minimalista y sin complicaciones. De ahí la famosa escena de Girls en la que Marnie se casa y Hannah le dice que parece que le han aplicado barniz. Ahora, sin embargo, esa apariencia encajaría perfectamente con las tendencias actuales, ya que, según Pinterest, cada vez más novias buscan maquillajes impactantes para su gran día. Las búsquedas de “maquillaje vintage de Hollywood” y “maquillaje de boda glamuroso” han aumentado un 395 % cada una, al igual que las de “belleza de los años 20”, que han subido un 70 %.

El cabello también se está volviendo más estilizado: “Los peinados de novia en 2026 se centran en el volumen, la suavidad y la personalidad: texturas inspiradas en las telenovelas, raya lateral suave, recogidos desenfadados y accesorios integrados directamente en el peinado, combinados con un regreso al maquillaje impactante inspirado en el Hollywood clásico y un acabado glamuroso. Es impactante, pero nunca demasiado perfecto”, afirma el informe de Pinterest.

La sostenibilidad es una prioridad absoluta

open image in gallery En conexión con la realidad: cada vez más parejas incorporan detalles sostenibles en sus ceremonias ( Getty/iStock )

Antes, una boda ecológica estaba reservada a un sector selecto de la sociedad, pero ahora se está volviendo cada vez más popular, y los invitados buscan maneras de incorporar elementos sostenibles a su gran día. “La sostenibilidad siempre ha sido una prioridad para nosotros, y lo sigue siendo”, asegura Niemierko, quien agrega que se ha convertido en un requisito indispensable para sus clientes, quienes ahora son más conscientes que nunca de la huella de carbono de sus celebraciones.

“En todas las bodas Niemierko, ahora tenemos un puesto de flores en el brunch del domingo, repleto de flores recogidas en el pasillo y en las mesas del banquete la noche anterior, envueltas en pequeños ramos fáciles de cargar para que los invitados se los lleven a casa”, describe, y acota: “La cinta que une cada ramo es, por supuesto, personalizada, con el nombre de la pareja, sus iniciales o la fecha grabadas en ella”.

Traducción de Sara Pignatiello