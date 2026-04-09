¿Qué generación está más familiarizada con el Día de la Tierra?

Solo una cuarta parte de los estadounidenses sabe cuándo se celebra el Día de la Tierra.

Una encuesta realizada por Talker Research y Avocado Green Mattress a 2.000 estadounidenses reveló que solo el 23 % de los adultos creía poder nombrar la fecha exacta del Día de la Tierra sin ayuda.

Al someterlos a una prueba formal, el 42 % de los millennials afirmó tener conocimientos sobre el Día de la Tierra y sus orígenes, mientras que solo el 28 % de los baby boomers declaró lo mismo.

El 30 % de los millennials señaló que su comportamiento se orienta hacia la sostenibilidad el 22 de abril, en comparación con el 12 % de los baby boomers.

El estudio encontró que el 33 % de los encuestados admiten que sus esfuerzos con la sostenibilidad son solo un gesto temporal en honor a la festividad.

Esta “sostenibilidad estacional” es más frecuente entre los grupos más jóvenes. El 44 % de los millennials admiten que su comportamiento es temporal, mientras que el 26 % de los baby boomers confesó lo mismo.

A pesar de estas faltas de constancia, existe un fuerte deseo de recibir una mejor educación al respecto. El 55 % cree que el Día de la Tierra debería enseñarse más en las escuelas, y el 52 % expresó la necesidad de que las personas aprendan a ser más sostenibles.

Si bien el 69 % de las personas considera que las decisiones individuales son importantes, el 77 % cree que el gobierno debería priorizar las opciones sostenibles.

Últimamente, prevalece una sensación de optimismo, ya que el 79 % de los encuestados confían en que los pequeños hábitos cotidianos pueden, con el tiempo, desencadenar un cambio sistémico.

“Si bien es importante ser sostenible durante el Día de la Tierra, resulta igualmente importante serlo durante el resto del año”, afirmó Laura Scott, directora de marketing de marca en Avocado Green Mattress.

“Para generar un cambio real y duradero, debemos reflexionar sobre cómo incorporar acciones ecológicas a nuestra vida diaria, tanto en el Día de la Tierra como en cualquier otro momento”.