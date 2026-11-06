El nuevo tema de la Met Gala apuesta por los vaqueros y los abrigos acolchados: ¿una decepción?

¿El diablo viste… jeans holgados y una camiseta blanca?

Esa es la pregunta que me hago después de que la Met Gala revelara su decepcionante temática para 2027. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tuvo que cambiar de planes a toda prisa ante la creciente presión pública que lo llevó a cancelar la exposición y la gala dedicadas a John Galliano, debido al historial de declaraciones antisemitas y racistas del diseñador. Ante la polémica, sus organizadores decidieron apostar por una propuesta mucho menos arriesgada. Muy poco arriesgada, diría yo.

El museo anunció discretamente que su próxima gran exposición de moda estará dedicada a las prendas básicas que todos tenemos en el armario: jeans, abrigos acolchados y camisetas blancas (aunque quizá no esas que conservan manchas de comida imposibles de quitar).

Bajo el título Extraordinary: Fashion and the Poetics of the Everyday (Extraordinario: la moda y la poética de lo cotidiano), la muestra reinterpretará estas prendas esenciales desde la perspectiva de la alta costura. La exposición, que permanecerá abierta durante nueve meses, también servirá de inspiración para la gala que se celebrará en mayo, una de las noches más glamurosas del calendario de la moda.

La propuesta invitará a las celebridades a interpretar qué significa volver a lo básico, aunque ya puedo imaginarme dos posibles resultados: una versión actualizada del minimalismo de los años noventa que popularizó Carolyn Bessette-Kennedy durante su etapa en Calvin Klein, o un desfile de enormes y extravagantes abrigos acolchados, como el que lució Gigi Hadid en la Met Gala de 2022, cuando apareció con una voluminosa chaqueta de plumas roja de Versace y una larga cola.

Según el Met, la exposición reunirá entre 200 y 230 piezas, algunas procedentes de la colección permanente del museo y otras donadas o prestadas por distintas firmas de moda. De acuerdo con The New York Times, entre los artículos seleccionados figuran los jeans Calvin Klein que Brooke Shields llevó en su célebre anuncio de 1980, un abrigo acolchado de alta costura diseñado por Charles James en la década de 1930 y los pantalones de cuero con efecto trampantojo que Matthieu Blazy creó para Bottega Veneta, diseñados para parecer jeans.

open image in gallery Una posible interpretación de la nueva temática de la Met Gala podría inspirarse en el atuendo que lució Gigi Hadid en 2022: una voluminosa chaqueta acolchada de Versace en tono rojo carmesí, con una larga cola ( Getty )

En mi opinión, la nueva temática es, en el mejor de los casos, una forma ingeniosa de celebrar lo cotidiano y, en el peor, sencillamente aburrida. Después de todo, la alfombra roja de la Met Gala es ese momento del año en el que los amantes de la moda nos reunimos para admirar, criticar y soltar un “¡oooh!” colectivo ante los atuendos más espectaculares, aunque sea desde la comodidad de nuestros hogares. No estoy segura de que unos jeans puedan despertar semejante entusiasmo, por mucho que hayan aparecido en una campaña publicitaria famosa.

Claro que entiendo por qué el Met decidió apostar por una propuesta más conservadora, sobre todo después del incómodo tropiezo que marcó los preparativos de la edición de 2027. Originalmente, la exposición y su correspondiente gala llevarían el título John Galliano: Horizon, un homenaje a la trayectoria del diseñador británico, considerado una de las figuras más influyentes y controvertidas de la moda de las últimas cuatro décadas.

Los organizadores aseguraban que la muestra recorrería toda su carrera, tanto sus logros como sus aspectos más cuestionables. Sin embargo, resultaba difícil pasar por alto sus antecedentes de declaraciones antisemitas. Algunos de los principales donantes del museo temían que la exposición terminara interpretándose como una celebración de Galliano, una preocupación que se agravó porque coincidía con el Día de Conmemoración del Holocausto en Israel. La presión pública fue aumentando hasta que, en agosto, el Met tomó la decisión sin precedentes de cancelar todo el proyecto.

Lo verdaderamente desconcertante es que el museo hubiera decidido rendirle homenaje desde un principio. En 2011, Galliano fue condenado por un tribunal francés por proferir insultos antisemitas, un escándalo que lo apartó temporalmente del mundo de la moda. Aun así, durante años mantuvo una estrecha amistad con Anna Wintour, directora editorial global de Vogue y principal organizadora de la Met Gala, quien ha sido una de sus más firmes defensoras.

Tras anunciar su retirada del proyecto, Galliano reconoció la controversia que había generado la exposición: “Reconozco y respeto que una muestra dedicada a mi trabajo podría resultar dolorosa para algunas personas”.

open image in gallery El Met canceló la exposición y la gala dedicadas a John Galliano ante la creciente presión pública por sus antecedentes de declaraciones antisemitas y racistas ( Getty )

Todo el episodio fue bastante humillante para el Met, y parece que el museo todavía intenta pasar página. Prueba de ello es que el jueves por la mañana anunció la nueva temática con discreción, en lugar de organizar su habitual conferencia de prensa repleta de celebridades. El comunicado ofreció pocos detalles, probablemente porque los preparativos aún están en marcha. Por ahora, ni siquiera sabemos quiénes serán los anfitriones de la gala, un prestigioso papel que el año pasado desempeñaron Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman.

Lo que sí sabemos es que Meta, la empresa matriz de Instagram, y Moncler, la firma de lujo conocida por sus chaquetas de plumas, estarán entre los patrocinadores. Así que ya podemos ir preparándonos para una avalancha de abrigos acolchados.

No tengo dudas de que la exposición del Met resultará interesante para los amantes de la moda. Después de todo, la muestra del año pasado sobre el arte de la indumentaria fue impresionante. Sin embargo, me preocupa que la gala termine siendo una decepción, sobre todo porque lleva años perdiendo parte de su atractivo. Algunos consideran que el evento se ha vuelto repetitivo, mientras que otros cuestionan la ostentación de una celebración tan extravagante en medio del actual panorama político y económico.

Las críticas se intensificaron cuando el multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez, se convirtieron en los principales patrocinadores de la edición de 2026, una decisión que provocó boicots de celebridades y fuertes cuestionamientos.

En ese contexto, elegir lo cotidiano como inspiración parece casi una metáfora del rumbo que está tomando la gala: hacia abajo. Y que conste que disfruto de unos buenos jeans tanto como cualquiera. Encontrar la camiseta blanca perfecta es casi mi deporte favorito, y reconozco que hasta las prendas más sencillas tienen historias interesantes que contar.

Pero convertir lo que vemos todos los días en el tema de la noche más importante de la moda no me entusiasma demasiado. Al fin y al cabo, si quisiera ver a Hailey Bieber con pantalones capri y una camiseta blanca sin mangas, me bastaría con abrir Instagram.

Aunque, pensándolo bien, ¿por qué no llevar la idea hasta sus últimas consecuencias y convertirla en una fiesta de pijamas? ¡Olvídense de las chaquetas acolchadas de Moncler! Yo iría directamente con mi pijama de una pieza.

Traducción de Leticia Zampedri