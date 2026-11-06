Una estrella de ‘Friends’, de 76 años, se convierte en la última celebridad en unirse a OnlyFans

La actriz Morgan Fairchild, conocida por su papel en la serie Friends, recalcó que su nuevo contenido en OnlyFans no será explícito y se convirtió así en la última celebridad en unirse a la plataforma de suscripción.

La actriz de 76 años, conocida por muchos por interpretar a Nora Tyler Bing, la madre de Chandler Bing, personaje interpretado por el fallecido Matthew Perry, en la comedia estadounidense, planea compartir fotografías y videos con sus fans en la página web.

Dijo que se está “divirtiendo muchísimo encontrando nuevas formas de conectar con la gente” al registrarse en la plataforma, más conocida por albergar contenido para adultos.

OnlyFans es un servicio de suscripción en el que las personas pagan una cuota mensual a los usuarios cuyo contenido desean ver.

La página de Fairchild ofrece actualmente una suscripción mensual gratuita. Su biografía en el sitio enumera algunos de sus créditos de actuación más notables y dice: “¡Me estoy divirtiendo mucho encontrando nuevas formas de conectar con la gente!”.

“Estoy haciendo fotos nuevas, videos nuevos y mostrando mi lado más divertido. En un mundo tecnológico que parece tan aislante, quiero compartir nuestra humanidad”.

Le dijo a la revista People : “Estoy subiendo fotos y videos nuevos. Y antes de que alguien pregunte, ¡no, no de ese tipo!”.

La actriz, que se dedicó al mundo de los pódcasts en los últimos años, añadió: “En general, se trata simplemente de hacer tonterías y hablar de lo que se me pasa por la cabeza”.

Fairchild afirma que su contenido no será explícito ( Getty )

En declaraciones a Entertainment Weekly, Fairchild añadió: “Varias de mis amigas empezaron a usar OnlyFans y me animaron a probarlo”.

“¡Y tenían razón! ¡Fue muy divertido encontrar nuevas formas de conectar con mis fans!”.

Fairchild forjó una exitosa carrera televisiva en Estados Unidos, ya que apareció en populares series dramáticas y telenovelas como Flamingo Road, Dallas, Falcon Crest y Paper Dolls, así como en Search for Tomorrow y Days of Our Lives.

Está trabajando con la empresa de gestión de creadores Creators Inc. en su último proyecto.

Fairchild se une a otras figuras destacadas en la plataforma, como la rapera Cardi B, la estrella de American Pie, Shannon Elizabeth, y el actor de Harry Potter, Jessie Cave.

La cantante Kate Nash, intérprete del tema Foundation, también figura entre los rostros famosos de la plataforma y anteriormente declaró ante los parlamentarios que vendió fotografías de su trasero en el sitio para financiar su gira.

La cantante Lily Allen reveló que había comenzado a subir fotografías de sus pies a la plataforma de suscripción en 2024.