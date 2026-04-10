¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce? Confirman fecha y lugar de la boda

Taylor Swift y Travis Kelce enviaron las invitaciones para reservar la fecha y revelaron la fecha y el lugar de su esperadísima boda de verano.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs y la superestrella del pop anunciaron su compromiso en las redes sociales en agosto del año pasado.

Desde entonces, circularon rumores sobre el lugar elegido para la boda, y muchos esperan que la pareja se decante por la enorme casa de playa de la cantante en Watch Hill, Rhode Island, que ella compró por USD 17,75 millones en 2013.

Sin embargo, citando fuentes, Page Six informó el jueves que la pareja contraerá matrimonio en la ciudad de Nueva York el 3 de julio.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Swift y Kelce para obtener sus comentarios.

open image in gallery Según se informa, Taylor Swift y Travis Kelce se casarán el 3 de julio en la ciudad de Nueva York ( Instagram/@taylorswift )

Swift es una apasionada de la ciudad de Nueva York desde hace más de una década. Comenzó a construir su complejo residencial en Tribeca en 2014, comprando dos áticos por casi USD 20 millones, según The New York Post. En 2017 adquirió una casa adosada contigua por USD 18 millones y en 2018 compró un apartamento adicional en el segundo piso por USD 9,75 millones.

La cantante comenzó a alquilar su casa adosada en Cornelia Street, en West Village, en 2016, pero la puso a la venta en 2023 por USD 17,9 millones. La calle sirvió de inspiración para una canción del álbum Lover de Swift de 2019, Cornelia Street, en la que canta: “‘Alquilo un lugar en Cornelia Street’, digo casualmente en el coche”.

Kelce y Swift siempre mantuvieron sus planes en secreto. Durante una aparición en The Graham Norton Show en octubre, Swift respondió con picardía al presentador cuando le preguntó cuándo se casaría.

“Oh, ya lo sabrás”, dijo la cantante de Shake It Off.

Graham Norton respondió: “Así que vas a lo grande”, a lo que Swift replicó: “Solo quería decir que te iba a invitar”.

La madre de la estrella de los Kansas City Chiefs, Donna Kelce, también se mantuvo muy discreta sobre la próxima boda. Sin embargo, en febrero le comentó a TMZ lo que piensa sobre el baile de madre e hijo en la ceremonia.

open image in gallery Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso en agosto de 2025 tras dos años de relación ( Getty Images )

“Oh, seguro que será interesante”, dijo, y añadió que todavía está pensando qué canción elegir. Comentó que en la boda de su hijo mayor, Jason Kelce, en 2018, terminaron bailando al ritmo de Love Shack de The B-52’s.

El medio le preguntó entonces a la exestrella de Traitors si le habían pedido que firmara un acuerdo de confidencialidad sobre la boda. “¡Oh, no, no, saben que sé guardar un secreto!”, respondió.

Traducción de Olivia Gorsin