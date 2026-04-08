El coach de la NFL Mike Vrabel y la periodista Dianna Russini se pronuncian tras fotos en un hotel juntos

El entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, y la periodista de The Athletic, Dianna Russini, ambos casados, emitieron comunicados después de que se publicaron fotos en las que aparecían tomados de la mano y abrazándose en un complejo turístico de lujo en Arizona.

El martes, Page Six publicó las fotos que muestran a Vrabel, de 50 años, y a Russini, de 43, en el hotel Ambiente en Sedona el sábado 28 de marzo.

Según informó la publicación, el entrenador de fútbol americano había asistido a un evento de captación de talentos en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe el viernes 27 de marzo, antes de viajar al hotel.

“Estas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier insinuación en sentido contrario es ridícula”, declaró Vrabel, quien celebró su 26.º aniversario de bodas con su esposa Jen Vrabel el año pasado, en un comunicado a Page Six. “Esto no merece más respuesta”.

Vrabel y su esposa tienen dos hijos: Tyler (tackle ofensivo de los Atlanta Falcons), de 25 años, y Carter, de 24.

open image in gallery El mes pasado, Mike Vrabel y Dianna Russini fueron fotografiados tomados de la mano y abrazándose en un complejo turístico de Arizona ( Getty )

open image in gallery Mike Vrabel y Jen Vrabel (en la foto junto al propietario de los Patriots, Robert Kraft, en 2025) llevan casados desde 1999 ( Getty )

Russini también compartió un comunicado en el que insistió en que ambos estaban de vacaciones en grupo con amigos que no aparecían en la fotografía.

“Las fotos no representan al grupo de seis personas que estuvieron juntas durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los periodistas interactúan con sus fuentes fuera de los estadios y otros lugares”, dijo.

Russini tiene dos hijos con su esposo, Kevin Goldschmidt, ejecutivo de Shake Shack. Una fuente cercana a la expresentadora de ESPN le dijo a Page Six que se hospedaba en el hotel durante una excursión con dos amigas.

”Estas fotos son engañosas y carecen de un contexto importante”, declaró Steven Ginsberg, editor ejecutivo de The Athletic a PageSix. “Se trataba de interacciones públicas frente a mucha gente. Dianna es una periodista de primer nivel que cubre la NFL y estamos orgullosos de tenerla en The Athletic ”.

The Independent se puso en contacto con los Patriots y con The Athletic para obtener más comentarios.

Russini se unió a The Athletic, el medio que antes era independiente y ahora pertenece a The New York Times, que funciona como la sección deportiva del periódico, en 2023, donde presenta el pódcast Scoop City: Inside the NFL. Ostenta el título de “experta sénior en la NFL” en la publicación.

Vrabel, exlinebacker de los Patriots que pasó ocho temporadas con el equipo, fue nombrado entrenador en jefe en enero de 2025 y tuvo un efecto inmediato, ya que guió a la franquicia a una sorpresiva aparición en el Super Bowl este año y ganó el premio al entrenador del año de la NFL.

Russini ya había sido objeto de escrutinio en 2015 cuando Jessica McCloughan, esposa del gerente general de los Washington Commanders (entonces los Redskins), Scot McCloughan, lo acusó públicamente de tener una aventura extramatrimonial.

Sin embargo, Jessica se disculpó posteriormente por sus comentarios.

“El comentario fue infundado e inapropiado, y tengo el máximo respeto tanto por el periodista como por ESPN”, compartió en Twitter.

“Lamento que mis acciones hayan atraído una atención negativa inmerecida hacia la organización de los Redskins y su directiva. Mis comentarios no reflejan en absoluto las opiniones ni las actitudes de la organización, y lamento que mi comportamiento haya afectado negativamente al equipo y a su fiel afición”.

Traducción de Olivia Gorsin