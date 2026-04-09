La mayoría de los estadounidenses están cansados de la inteligencia artificial

La mayoría de los estadounidenses utilizan actualmente la IA en cierta medida, pero el 54 % está "cansándose de oír hablar" de esta tecnología emergente.

La encuesta de 2.000 adultos reveló que el 46 % cree que la IA está en todas partes y que resulta casi imposible escapar de ella.

Otro 29 % percibe que se les impone principalmente a través de las redes sociales o en el ámbito laboral.

A pesar de su omnipresencia cada vez mayor, la IA sigue siendo vista de forma positiva por el 40 % de los encuestados; en comparación con el 30 % que la ve de manera negativa y el 30 % que mantiene una postura neutral al respecto.

El 69 % utiliza la IA en alguna medida: el 16 % la usa a diario y el 21 %, unas pocas veces por semana.

Un tercio la utiliza con menor frecuencia, ya sea unas pocas veces al mes (12 %) o en raras ocasiones (20 %).

Realizada por Talker Research, la encuesta reveló una perspectiva mixta sobre hasta qué punto la IA ha cumplido con las expectativas de la gente.

Casi la mitad de los encuestados (48 %) cree que la IA solo ha cumplido parcialmente con las capacidades que, según se les había dicho, la tecnología podía ofrecer.

Por su parte, el 30 % considera que ha cumplido plenamente con dichas expectativas.

Sin embargo, el 17 % opina que la tecnología aún no ha alcanzado ese nivel, pero que podría llegar a cumplir sus expectativas en algún momento del futuro cercano.

Solo el 6 % cree que la IA nunca llegará a cumplir sus expectativas.