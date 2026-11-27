Es el artículo de una revista del que todo el mundo habla, aunque en ningún momento se menciona de forma explícita el nombre de su protagonista.

A principios de esta semana, la periodista May Jeong publicó en Vanity Fair un artículo titulado “The Mastermind” (La mente maestra), que comienza con el tono de un cuento de hadas: “Había una vez una chica de campo que se convirtió en la estrella más famosa del planeta”. Sin embargo, después de entrevistar a más de 100 fuentes, Jeong descubrió que existen distintas versiones de esta historia.

El texto ofrece un análisis de la vida de una cantante de fama mundial cuya trayectoria presenta similitudes deliberadas y evidentes con la de Taylor Swift. Está dividido en dos partes, como las caras de un disco de vinilo: la cara A presenta la versión más idealizada de la historia de la artista, mientras que la cara B se atreve a cuestionar ese relato construido con tanto cuidado.

Tras consultar a más de 100 fuentes, algunas de las cuales se habrían negado a hablar sin la autorización expresa de “la Estrella”, como se denomina a la protagonista, Jeong concluyó que la identidad más persistente de la Estrella no es la de música, artista ni celebridad, sino una combinación de “víctima y victimaria”. Se trata de una afirmación contundente que parece hacer referencia a las acusaciones mencionadas en el artículo, según las cuales Swift utiliza su influencia en la industria musical para apartar a quienes se enfrentan a ella, mientras mantiene una imagen de persona desfavorecida que lucha contra las adversidades.

Jeong también señaló que, durante la elaboración del artículo, los periodistas de Vanity Fair enviaron “varias preguntas” a la Estrella, pero no recibieron respuesta. The Independent se puso en contacto con representantes de Swift para solicitar comentarios adicionales.

Algunos entrevistados estuvieron dispuestos a hablar abiertamente, como los excompañeros de escuela que aseguran que la Estrella no era la chica marginada que describe en sus primeras canciones. Por el contrario, la recuerdan como una alumna popular, atractiva y de familia adinerada, con una colección de botas Ugg que despertaba envidia. “Tenía las marrones, las negras, las azules”, recordó uno de ellos.

Otros sostienen que su extraordinario ascenso a la fama se vio favorecido por la riqueza y los privilegios de su familia. “Eso es lo que pasa cuando tienes una familia que ya tiene dinero y puede apoyarte y financiar tu sueño”, afirmó otro excompañero.

open image in gallery La revista entrevistó a 100 fuentes, entre ellas personas que estudiaron con Taylor Swift ( Getty )

Jeong también utiliza seudónimos para referirse a otros personajes de la historia, lo que puede resultar confuso para quienes no conocen bien la trayectoria de Swift, pero fácil de descifrar para sus seguidores, acostumbrados a interpretar las pistas ocultas que la cantante incluye en las letras de sus canciones.

El artículo ha generado opiniones encontradas: ¿es una forma ingeniosa de cuestionar a una estrella cuyo poder y relato público parecen intocables? ¿O resulta decepcionante al prometer grandes revelaciones y terminar hablando de una colección de botas Ugg? ¿Es “mucho ruido y pocas nueces”, como sugirió esta semana un periodista de The Guardian, o ni siquiera puede considerarse “verdadero periodismo”, como sostuvo Variety?

Esta es una guía de los principales personajes que podrían aparecer detrás de los seudónimos del artículo que ha dividido las opiniones en internet.

La autora

¿Quién se atrevería a cuestionar el aura de misterio de la estrella más famosa del mundo? Una periodista más acostumbrada a cubrir conflictos bélicos que a escribir sobre celebridades. May Jeong es redactora de Vanity Fair y también ha impartido clases de periodismo en la Universidad de Princeton.

Sus artículos para la revista abarcan temas tan diversos como los tiroteos en salones de masajes de Atlanta en 2021 y una serie de muertes en la base militar de Fort Hood, en Texas. Entre 2013 y 2017 vivió en Afganistán, desde donde trabajó como corresponsal, y su trayectoria le ha valido varios premios de prestigio, incluido el Premio Bayeux Calvados-Normandía para Corresponsales de Guerra.

Después de todo, escribir sobre “la Estrella” debería ser pan comido...

La Estrella

open image in gallery El artículo ha generado opiniones encontradas, en parte por la devoción de los seguidores de Swift ( Getty )

Aunque Jeong nunca menciona a Taylor Swift por su nombre, las numerosas referencias, algunas sutiles y otras evidentes, hacen imposible ignorar las similitudes. Después de todo, ¿qué otra estrella mundial del pop creció en una granja de árboles de Navidad en Pensilvania, con un padre banquero y una madre dedicada a impulsar su carrera artística, antes de mudarse a una casa que una fuente anónima compara con “un hotel de seis estrellas”? ¿Quién más aprendió a tocar la guitarra a los 12 años y llegó a describirse como una “mente maestra” en una canción de su álbum Midnights, de 2022?

La Brat

open image in gallery La relación entre Charli xcx y Taylor Swift es conocida, y ambas artistas parecen haberse hecho referencias mutuas en sus canciones ( Reuters )

“Ni siquiera podría ser como ella, aunque lo intentara, somos opuestas, estamos en extremos distintos”. Desde hace tiempo, se especula que estos versos de ‘Sympathy is a Knife’, de Charli xcx, aluden a las diferencias entre ella y Swift, para quien abrió varios conciertos de la gira Reputation en 2018, y a la distancia que percibe entre sus posiciones en la industria musical.

Jeong cita esos versos en su artículo, aunque resulta bastante evidente a quién se refiere con el seudónimo “la Brat”, una palabra inglesa que significa “mocosa” o “niña malcriada” y que también hace referencia al álbum que Charli lanzó en 2024.

También hay otras pistas que permiten identificarla, como el hecho de que ambas cantantes mantuvieron relaciones sentimentales con integrantes de “la misma banda de rock inglesa”. Charli está casada con George Daniel, baterista de The 1975, mientras que Swift tuvo un breve y muy comentado romance con el vocalista del grupo, Matty Healy, poco después de separarse de Joe Alwyn, su pareja de varios años, en 2023.

Los rumores sobre una supuesta rivalidad entre Charli y Swift tampoco son nuevos. La canción ‘Actually Romantic’, incluida en el álbum Life of a Showgirl, que Swift lanzó en 2025, no hizo más que avivar las especulaciones. Aunque la cantante no se ha pronunciado de forma directa sobre el asunto, describió el tema como “una carta de amor a alguien que te odia”.

Sin embargo, resulta más llamativa otra afirmación de Jeong: según un ejecutivo de la industria musical que pidió mantener el anonimato, los artistas considerados parte del círculo cercano de la Estrella evitan de forma deliberada colaborar en proyectos profesionales con sus “rivales”.

La discográfica y el representante

open image in gallery Scooter Braun llegó a controlar las grabaciones originales de Swift, una situación que la cantante describió como “el peor escenario posible” ( Getty )

Quienes conozcan, aunque sea por encima, la historia de Taylor Swift no tendrán demasiadas dificultades para identificar a quiénes se refiere Jeong con los seudónimos “la Discográfica” y “el Representante” en su relato sobre la Estrella.

Durante los primeros años de su carrera, Swift estuvo vinculada a Big Machine Records, el sello discográfico de Nashville que la descubrió y que estaba dirigido por Scott Borchetta. En 2019, Borchetta vendió la compañía a Scooter Braun, conocido entonces por representar a estrellas como Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato, además de haber trabajado durante un par de años con Kanye West, en una época en la que la rivalidad entre el rapero y Swift alcanzó uno de sus momentos más tensos.

La operación dejó a Braun con el control de las grabaciones originales de los primeros seis álbumes de Swift, algo que la cantante describió como “el peor escenario posible”. En respuesta, decidió volver a grabar sus antiguos discos y publicarlos bajo el nombre de “Taylor’s Version”, hasta convertir cada lanzamiento en un gran acontecimiento musical, una estrategia que terminó por sentar las bases de la ambiciosa gira Eras Tour de 2023 y 2024. Finalmente, en 2025, Swift recuperó los derechos sobre sus grabaciones originales mediante una compra.

El archienemigo

open image in gallery En 2016, Kanye West incluyó una figura de cera de Taylor Swift desnuda en uno de sus videoclips ( Getty )

Este es otro personaje fácil de identificar. La rivalidad entre Taylor Swift y Kanye West lleva casi dos décadas dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, desde que el rapero interrumpió su discurso de agradecimiento en los MTV Video Music Awards de 2009 para declarar ante el público que “Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos”.

La polémica se intensificó en 2016, cuando West incluyó una figura de cera de Swift desnuda en el videoclip de su canción ‘Famous’, en la que también la mencionaba con la frase “Yo hice famosa a esa p****”. La cantante siempre ha sostenido con firmeza que nunca autorizó ese uso de su imagen.

La protegida

open image in gallery Taylor Swift apoyó a Olivia Rodrigo al comienzo de su carrera, aunque desde entonces parecen haberse distanciado ( PA Archive )

La rivalidad entre Swift y Kanye West ha sido tan intensa que incluso otras estrellas parecen haberse visto involucradas sin querer. En su artículo, Jeong sostiene que “una protegida” estuvo vinculada a la Estrella hasta 2021, cuando envió su álbum debut a la esposa de su archienemigo.

Unas semanas después, según la periodista, la Protegida incluyó a la Estrella en los créditos de una canción, algo que a veces se hace para evitar demandas y críticas de los seguidores, de acuerdo con abogados especializados en derechos de autor.

Cuando Olivia Rodrigo, conocida por su trabajo en Disney, comenzó su carrera musical, recibió elogios de Swift e incluso posó junto a ella en fotografías, además de mencionarla en numerosas ocasiones como una de sus mayores influencias.

Sin embargo, la relación pareció enfriarse cuando Rodrigo incorporó a Swift, Jack Antonoff y St. Vincent, coautores de ‘Cruel Summer’, en los créditos de su canción ‘Deja Vu’, poco después de su lanzamiento.

¿Es posible que el distanciamiento comenzara porque la discográfica de Rodrigo envió un paquete promocional de su álbum a Kim Kardashian, quien llevaba apenas unos meses separada de Kanye West?

Jeong también parece referirse a Katy Perry como “la chica de California”, un guiño bastante evidente a su canción ‘California Gurls’. Perry protagonizó un enfrentamiento muy público con Swift, seguido de una reconciliación que también recibió una amplia cobertura mediática.

Por último, la periodista menciona a “otra protegida”, a quien llama “la Rubia” y que, al parecer, sigue contando con el favor de la Estrella. Todo apunta a Sabrina Carpenter, quien colaboró con Swift en The Life of a Showgirl en 2025 y, además, tiene una canción titulada ‘Good Graces’, expresión que alude a contar con la aprobación o el favor de alguien.

La persona de confianza

Por último, llegamos a uno de los personajes más misteriosos del artículo de Jeong. A diferencia de los demás, hay muy pocas pistas que permitan identificar a “la persona de confianza”, a quien la periodista describe como alguien que solía tener una relación “estrecha” con la Estrella, pero que al parecer ya no forma parte de su círculo íntimo.

Todo indica que esa persona conoció a la Estrella durante muchos años, ya que parece estar al tanto de detalles de su infancia y asegura haber estado cerca de ella cuando estalló la polémica por la canción ‘Famous’ con su archienemigo. También sostiene que la cantante no duda en romper lazos con quienes la contrarían: “Para ella, nadie está por encima de las críticas”, afirmó.

Sin embargo, es posible descartar a Blake Lively, quien formó parte del círculo íntimo de Swift, pero cuya relación con la cantante pareció deteriorarse después de que sus mensajes privados salieran a la luz en el marco de la disputa judicial de la actriz con el director Justin Baldoni.

Esto se debe a que Jeong menciona por separado a una amiga “muy querida” de la Estrella, con quien ha mantenido una relación cercana en distintos momentos y que, después de que su correspondencia privada apareciera en los tabloides a raíz de una demanda pública, ni siquiera fue vista en la boda de la Estrella.

También podemos descartar a Karlie Kloss, quien sí asistió a la boda de Swift, pese a que ambas parecían haberse distanciado en los últimos años tras haber sido grandes amigas. Desde entonces, se las ha visto juntas en un partido de fútbol americano, lo que sugiere que Kloss podría haber recuperado su lugar en el círculo íntimo de la cantante.

Quizás haya que esperar al próximo álbum de Swift para encontrar más pistas sobre la identidad de esta antigua amistad…

Traducción de Leticia Zampedri