¿Sydney Sweeney podría enfrentar cargos por decorar el icónico cartel de Hollywood con brasieres?

Sydney Sweeney podría enfrentar problemas con la ley tras otra campaña publicitaria que salió mal.

Meses después de que la actriz provocara reacciones negativas por su polémica campaña para American Eagle, cambió los vaqueros por la lencería para embarcarse en la promoción de otra línea de ropa.

Sweeney, de 28 años, se aventuró recientemente hasta el monumento de Los Ángeles para un rodaje nocturno donde fue filmada subiendo a la parte superior de las letras de 13 metros de altura del signo, según imágenes obtenidas por TMZ.

La estrella de Euphoria, vestida con unos pantalones cargo negros, una sudadera negra con capucha y una gorra negra, colgó una cuerda para tender ropa con sujetadores de su próxima línea de lencería, Syrn, sobre el cartel antes de pararse a admirar su trabajo y reírse.

Pero aunque Sweeney obtuvo el permiso pertinente de Film LA para rodar en el lugar, al parecer no obtuvo la aprobación previa de la Cámara de Comercio de Hollywood para tocar o escalar las letras, lo que significa que ella y su equipo de producción podrían ser acusados de allanamiento o vandalismo si la Cámara decide presentar cargos.

open image in gallery Sydney Sweeney subió recientemente al emblemático cartel de Hollywood para colgar sujetadores y promocionar su nueva línea de lencería ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Sydney Sweeney fue filmada escalando el cartel de Hollywood en Los Ángeles para promocionar su nueva línea de lencería ( Getty Images )

“No se concedió ningún permiso para hacerlo, como se exige”, dijo la Cámara de Comercio de Hollywood a TMZ.

Ni la Cámara ni los representantes de Sweeney respondieron a la solicitud de comentarios de The Independent.

Las personas sorprendidas escalando o decorando el letrero de Hollywood suelen ser detenidas en el acto. La invasión de la propiedad privada en el lugar puede suponer un delito menor, lo que implica una multa de hasta 1.000 dólares o incluso penas de cárcel de hasta seis meses.

Construido en 1923 y donado a la ciudad en 1944, el cartel de Hollywood se encuentra en terrenos públicos del parque Griffith. El monumento es una marca registrada de la Cámara de Comercio de Hollywood y está gestionado por la organización sin ánimo de lucro Hollywood Sign Trust.

Aunque se encuentra en terreno público y pertenece a la ciudad, es ilegal subir a la señal porque está en una zona restringida. El cartel también cuenta con cámaras de vigilancia a distancia, vallas de dos metros y medio y censores de movimiento para protegerlo. Los Departamentos de Policía y Bomberos de Los Ángeles, además de los guardas del parque, suelen vigilar la zona alrededor de la señal para impedir que los turistas se adentren en ella.

La policía de Los Ángeles no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent, pero dijo a Fox News Digital que hasta el momento no había investigación sobre el incidente porque “no se cometió ningún delito”.

Se espera que la próxima línea de lencería de Sweeney, Syrn, se lance el miércoles, según un video de presentación protagonizado por el actor. Al parecer, la marca está financiada por Coatue, que cuenta entre sus inversores con Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez.

Traducción de Olivia Gorsin