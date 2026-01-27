IShowSpeed dice que su viaje a África le abrió los ojos al finalizar su gira viral por el continente

El streamer y YouTuber estadounidense IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Watkins jr., está concluyendo una gira de 28 días por África, con el objetivo de desafiar los estereotipos predominantes de pobreza y violencia mostrando la rica diversidad cultural del continente.

Durante una parada en Botsuana, reflexionó sobre el profundo impacto del viaje y declaró: “Hice muchas cosas increíbles en mi vida. Pero este viaje es diferente. Me abrió los ojos. África no es lo que pensaba”.

El extenso viaje, bautizado como “Speed Does Africa”, abarcó 19 países de África meridional, oriental y septentrional, y comenzó en Angola a finales de diciembre.

El 18 de enero, asistió a la final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos, celebró la victoria de la selección nacional de fútbol de Senegal y celebró su hito de 50 millones de suscriptores de YouTube y su 21.º cumpleaños en Nigeria.

open image in gallery IShowSpeed se reúne con sus fans en la Plaza de la Independencia de Accra, Ghana ( AP Photo/Tsraha Yaw )

Recientemente, el lunes, visitó Ghana, donde probó el arroz jollof, conoció a un gobernante tradicional y recibió un masaje en un museo de manteca de karité. “Volví a casa, no hay mejor sensación”, dijo el creador de contenidos al llegar a Ghana, país al que se remontan sus ancestros. Se espera que llegue a Namibia el martes, probablemente la última parada del viaje.

Durante toda la gira, Watkins retransmitió en directo en YouTube, con videos que a menudo duraban hasta nueve horas. Sus contenidos incluían degustaciones de platos locales, bailes tradicionales y retos atléticos, a menudo acompañados de sus característicos gritos de entusiasmo. Numerosas multitudes de seguidores se agolpaban en sus diversos destinos.

El viaje suscitó una gran atención, y decenas de internautas afroamericanos expresaron su apoyo en videos ampliamente compartidos, elogiando su papel en el cambio de la percepción de África.

Pape Seye, de 40 años y residente en Dakar (Senegal), subrayó la importancia histórica de la visita de Watkins a la Casa de los Esclavos de la isla de Gorea, símbolo conmovedor de la trata de esclavos en el Atlántico.

open image in gallery IShowSpeed, se sirve arroz jollof de Ghana en la Plaza de la Independencia de Accra, Ghana ( AP Photo/Tsraha Yaw )

“Los estadounidenses, especialmente los negros, tienen que saber que nuestras historias están ligadas, que muchos de nuestros antepasados podrían haber sido deportados de Gorée”, declaró.

Sin embargo, la gira no estuvo exenta de críticas. La influencer beninesa Nelly Mbaa, conocida en Internet como Afro Chronik, sugirió que Watkins encarna la expectativa occidental de que los jóvenes negros sean valorados por su espectáculo más que por su intelecto.

Describió su personaje en pantalla como “un personaje absurdo, exagerado y grotesco”, y añadió: “Si abandonara este personaje —las constantes muecas, gritos y comentarios polémicos—, su audiencia probablemente desaparecería”.

open image in gallery IShowSpeed se reúne con sus fans en la Plaza de la Independencia de Accra, Ghana ( AP Photo/Tsraha Yaw )

Esta crítica se produce en un contexto de polémicas pasadas para IShowSpeed, cuya marca se basa en reacciones ruidosas, exageradas y a veces agresivas. En 2022, se enfrentó a la prohibición de participar en competiciones profesionales de videojuegos en línea tras un arrebato sexista contra una jugadora y fue suspendido brevemente de YouTube por mostrar contenido sexual en un videojuego.

Traducción de Olivia Gorsin