Sharon Stone dice que su esposo “terminó” con ella tras su decisión de someterse a una mastectomía

Sharon Stone ha afirmado que su exesposo “terminó” con ella después de que le dijera que quería someterse a una doble mastectomía durante un grave susto de salud.

La actriz (68) descubrió en 2001 que tenía varios tumores “gigantescos” en los senos, algo que reveló públicamente en su libro autobiográfico de 2021, The Beauty of Living Twice. Más adelante, supo que los tumores eran benignos y se los extirparon quirúrgicamente.

Sin embargo, durante el episodio del lunes del pódcast de David Begnaud, The Person Who Believed In Me, dijo que después de recibir su diagnóstico inicial, estaba preparada para someterse a una mastectomía.

“Uno de los tumores era más grande que todo mi seno izquierdo”, dijo la estrella de Bajos instintos, y continuó: “El médico vino a mi casa y me dijo: ‘Creemos que deberías someterte a una mastectomía bilateral. Esto es muy grave. Y normalmente, cuando están tan incrustados, sabemos antes de operar que son cancerosos’”.

“Yo repondí: ‘No tengo cáncer’, y él dijo: ‘Tú no decides eso’. Y yo dije: ‘Sí que puedo decidirlo. Pero me haré una cirugía bilateral, porque no estoy para bromas’. Acto seguido, mi esposo dijo: ‘Esto es ridículo’, se levantó y salió de la habitación”.

open image in gallery A Sharon Stone le extirparon tumores benignos de las mamas a principios de la década de 2000 ( The Person Who Believed in Me podcast )

“¿Qué parte era ridícula?”, preguntó Begnaud, a lo que Stone respondió: “Que yo quisiera una cirugía bilateral. Se puso furioso”.

“Ah, ¿no es que el cáncer, si fuera cierto, pudiera matarte?”, continuó el presentador del pódcast, antes de que la actriz respondiera: “No, no”.

Cuando Begnaud le preguntó si el ex de Stone estaba enojado por la “extirpación de los senos”, ella respondió: “Sí. Entonces, el médico le dijo a él: 'Si tuviera más pacientes como ella, hoy habría más mujeres vivas. Necesitas sentarte'. Y yo le dije: 'Yo tomo las decisiones, no tú'”.

“Ese fue el final del matrimonio. Se acabó. Él ya no quería saber nada de mí”, añadió, y siguió: “Todo terminó en esa habitación. Se notaba. Se acabó. Él pensaba que yo era ridícula. Pensaba que era una tontería. Pensaba que tomaba demasiadas decisiones por mi cuenta”.

open image in gallery Stone estuvo casada con Phil Bronstein entre 1998 y 2004 ( Getty Images )

Finalmente, Stone decidió no someterse a la doble mastectomía tras enterarse de que sus tumores eran benignos.

Aunque no mencionó a su exmarido por su nombre en el pódcast, la estrella de Casino estuvo casada con el periodista Phil Bronstein, con quien tiene un hijo adoptivo, Roan (26), desde 1998 hasta 2004. Antes de eso, estuvo casada con el productor de televisión Michael Greenburg durante seis años.

Stone ya había hablado anteriormente sobre la cirugía a la que se sometió para extirparle los tumores. En una entrevista con el periódico The Times en 2021, contó que al despertar de la intervención, se había sorprendido al descubrir que su médico le había aumentado el tamaño de los senos sin su consentimiento.

“Cuando me quitaron el vendaje, descubrí que tenía los pechos una talla más grande”, dijo, y añadió que el médico le había dicho que los pechos más grandes “combinan mejor con el tamaño de sus caderas”. Dijo que cuando le preguntó al respecto, él le respondió que “creía que [ella] se vería mejor con pechos más grandes y firmes”.

Traducción de Sara Pignatiello