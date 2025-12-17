Angelina Jolie es elogiada por mostrar las cicatrices de su mastectomía para concientizar sobre el cáncer

Angelina Jolie reveló por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía más de una década después de su operación.

La actriz ganadora de un Óscar, de 50 años, posó para una sesión de fotos con Time France para concientizar sobre el cáncer de mama y homenajear a las supervivientes de esta enfermedad mortal. Jolie mostró su pecho desnudo en la portada del primer número de la revista, dejando al descubierto la marca de cuando se sometió a la cirugía en 2013.

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero”, dijo Jolie al medio en una entrevista publicada el lunes. “Siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas”. Y añadió: “Quise unirme a ellas, sabiendo que TIME France compartiría información sobre la salud mamaria, la prevención y los conocimientos sobre el cáncer de mama”.

Los elogios se multiplicaron en Internet para la actriz de Lara Croft: Tomb Raider tras la revelación de la portada de la revista, y un fan escribió en X: “Angelina jolie es la elección perfecta para una portada, encarna la fuerza y la compasión”.

Otro añadió: “Una elección acertada para una primera portada, es una de esas raras figuras cuya influencia va mucho más allá del cine”. Un tercero intervino: “Angelina está absolutamente etérea aquí. ¡Icónica! Nathaniel Goldberg la captó muy bien”.

open image in gallery Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía en 2013 ( Getty Images )

open image in gallery Angelina Jolie revela por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía en la portada de Time France ( Nathaniel Goldberg/H&K for Time France )

Jolie se sometió a la operación para extirparse ambos pechos tras la muerte de su madre, Marcheline Bertrand, de cáncer de mama y ovarios en 2007. Entonces, la actriz dio positivo en una mutación del gen BRCA1, lo que significaba que sus probabilidades de padecer cáncer de mama y ovario eran significativamente mayores.

Dos años después de su doble mastectomía y cirugía de reconstrucción, la estrella de Maléfica también se extirpó los ovarios y las trompas de Falopio como medida preventiva.

Su decisión sensibilizó enormemente a la población sobre el cáncer de mama, lo que se denominó el efecto Angelina Jolie: un aumento inmediato de las revisiones y un mayor número de mujeres que querían conocer sus opciones de reconstrucción mamaria.

“Toda mujer debe poder determinar siempre su propio itinerario sanitario y disponer de la información necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa”, declaró Jolie a Time France. Cubrió la revista mientras promocionaba la película Coutures, de Alice Winocour, estrenada en febrero, en la que interpreta a una cineasta a la que diagnostican cáncer de mama.

“Las pruebas y el cribado genéticos deben ser accesibles y asequibles para las mujeres con factores de riesgo claros o antecedentes familiares significativos”, añadió.

open image in gallery Jolie escribió que había dicho a sus seis hijos “que no tienen que temer perderme a causa del cáncer de mama” ( Tim P. Whitby/Getty Images )

Jolie escribió sobre su decisión de someterse a la operación en un artículo para The New York Times en el momento de la intervención. La madre de seis hijos explicó que inicialmente le habían dado un riesgo estimado del 87 % de cáncer de mama y del 50 % de cáncer de ovario.

“Mis probabilidades de desarrollar cáncer de mama bajaron de un 87 % a menos de un 5 %. Puedo decir a mis hijos que no tienen por qué temer perderme a causa del cáncer de mama”, escribió.

“Pasé por lo que imagino que sintieron miles de otras mujeres. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, que fuera fuerte y que no tenía motivos para pensar que no viviría para ver crecer a mis hijos y conocer a mis nietos”.

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres estadounidenses y se diagnostica a una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida.

Traducción de Olivia Gorsin