Cómo están cambiando los estadounidenses su enfoque del bienestar

La mitad de los estadounidenses planea transformar por completo su enfoque hacia el bienestar en 2026.

Un estudio de 2.000 adultos analizó si las personas prefieren simplificar sus rutinas de salud o si se inclinan por el "healthmaxxing" (la optimización extrema), y cómo está cambiando esta perspectiva.

Aunque hoy en día existe un acceso ilimitado a información médica gracias a la inteligencia artificial, muchos usuarios están empezando a ser mucho más selectivos con las tendencias que deciden adoptar.

Entre el 51 % de los encuestados que buscan modificar sus rutinas de bienestar este año, el 44 % prefiere simplificar su enfoque. Esto significa centrarse en hábitos esenciales y fundamentales como la calidad del sueño, el movimiento constante y una nutrición básica.

Esta tendencia hacia la simplificación es liderada por los más jóvenes. La encuesta realizada por The Vitamin Shoppe y Talker Research encontró que la generación Z tiene el doble de probabilidades de cambiar su enfoque de bienestar este año en comparación con los baby boomers (65 % frente a 31 %).

De hecho, casi la mitad de los jóvenes de la generación Z (47 %) que planean cambiar su rutina priorizarán hábitos sencillos, en comparación con el 33 % de los baby boomers.

Sin embargo, esto no se debe a una falta de interés. Al contrario, la generación Z es la que siente mayor presión por estar al día con las últimas novedades de salud (70 %), seguida de los millennials (60 %), la generación X (48 %) y los boomers (32 %).

Además, el 54 % de los jóvenes experimentan frecuentemente "FOMO de salud", o la sensación de quedarse atrás en sus metas por no seguir la última moda o usar la herramienta del momento.

Ante esta sobrecarga de información, las opiniones están divididas. La mitad de los encuestados se sienten motivados y empoderados por la enorme variedad de productos y tecnologías actuales, mientras que un tercio admite sentirse abrumado por todo.

Esta sensación de motivación es más común en los hombres (59 %) que en las mujeres (46 %).

Con todo, la base sigue siendo importante para complementar este estilo de vida. El 56 % de los participantes actualmente toman al menos un suplemento dietético para respaldar su rendimiento y salud nutricional en su día a día.