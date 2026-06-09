Sobrevivientes comparten experiencias y lecciones del brote de ébola de 2018 en Congo

Los recuerdos vuelven de golpe cada vez que Vianney Kambale Kombi escucha la palabra ébola.

Recuerda el dolor y el miedo en su comunidad en la ciudad de Beni, en el este de República Democrática del Congo, durante el brote de ébola de 2018-2020, el segundo más grande de la historia, con más de 3.400 casos reportados y más de 2.200 fallecidos. Se detuvo con la ayuda de vacunas.

Kombi también recuerda el amplio escepticismo en torno a la enfermedad, los ataques contra sanitarios y la inacción de los pacientes, factores a los que atribuye la rapidez con la que se propagó la enfermedad.

“Pensábamos que era brujería”, señaló Kombi. “La comunidad no había aceptado que esta enfermedad existiera y no había aceptado que pudiéramos recuperarnos de ella”.

En Beni, un dinámico centro comercial cerca de las fronteras con Uganda y Ruanda, algunos temen que la repetición de los errores cometidos durante brotes anteriores en el país y la falta de una vacuna aprobada esta vez puedan hacer que la respuesta al último brote sea más difícil.

En el episodio actual, causado por el raro virus Bundibugyo, un tipo de virus del ébola, se han confirmado un total de 550 infecciones, incluidas 101 muertes y 19 recuperaciones.

Sospechas de conspiración

Kombi recordó cómo contrajo el virus tras estar expuesto a otras personas que lo tenían. Señaló que en ese momento tenían poca información sobre la enfermedad y que, mientras muchos pensaban que se trataba de brujería, otros la describían como una “conspiración occidental por motivos económicos”.

“La comunidad no había aceptado que pudiéramos recuperarnos de esta enfermedad, por eso, al principio, reintegrarnos en la comunidad fue un poco difícil”, añadió.

“Cuando una pandemia llega aquí a Congo, al principio pensamos que es un asunto político”, dijo Bienfait Wanzire, que también se recuperó tras padecer ébola durante el brote de 2018.

“Al principio, pensamos que era una enfermedad espiritual”, explicó. “Luego, como había campañas electorales, creímos que era política”.

Un doctor recuerda la pérdida de su tío y colegas

Babah Mutuza Lusungu, médico en el centro Dieu Est Grand (Dios es grande) en Beni, recordó que perdió a su tío y a dos compañeros mientras intentaba convencer a la gente de que el brote era real.

“Había una resistencia muy fuerte”, afirmó Lusungu. “Y así se creó un clima de desconfianza entre la población, las autoridades, los socios también, claro, y los trabajadores de la salud”.

En aquel momento, los jóvenes no participaban directamente en los esfuerzos de respuesta, indicó, e instó a las autoridades locales a trabajar más estrechamente con líderes juveniles para informar a la población sobre la enfermedad.

“Si esperamos hasta que haya muchos casos declarados para empezar a dar una respuesta eficaz, habremos fallado por completo el objetivo”, advirtió.

Las vacunas salvaron a su familia

Esperance Masinda, quien trabajaba para la agencia de Naciones Unidas para la infancia en Beni durante el brote de 2018, contó que fue especialmente difícil cuidar a niños que habían perdido a sus padres a causa del ébola.

Contrajo la enfermedad mientras cuidaba a su esposo, que trabajaba como médico. Aunque ambos se recuperaron, la vacuna que ayudó a salvarlos los distanció de familiares y vecinos.

“Cuando estábamos en la comunidad, nos decían que no íbamos a durar ni cinco años, que íbamos a morir por ese medicamento que nos pusieron allí”, relató Masinda.

“Y hoy, cuando nos ven, esas personas ya no nos estigmatizan”, añadió. “Todos somos seres humanos. Aunque hayamos sido víctimas del ébola, todos somos seres humanos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.