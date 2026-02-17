Cinco vitaminas que mejorarán tu salud mental y estado de ánimo

Encontrar cosas por las que estar alegre es difícil en este momento. Pero una forma de ayudar a mejorar el estado de ánimo es a través de una dieta, específicamente, asegurándose de que se está obteniendo las vitaminas y minerales correctos que el cuerpo necesita para funcionar de la mejor manera.

En un mundo ideal, obtendríamos todos los nutrientes que necesitamos de la comida que ponemos en nuestros platos, pero la realidad es que la vida es ajetreada y no siempre podemos asegurarnos de que estamos comiendo una dieta completamente equilibrada.

Por lo tanto, pedimos a los expertos que compartieran algunos suplementos vitamínicos clave que pueden ayudar a mantener la salud mental y mantener el ánimo en alto durante los próximos meses.

1. Vitamina B12

Las vitaminas B, como la B12, son una deficiencia dietética común en el Reino Unido, especialmente considerando el aumento de las dietas veganas. La vitamina B12 se encuentra naturalmente en la carne y el pescado, por lo que si estás tratando de reducir el consumo este año, deberías considerar tomar un suplemento y buscar alimentos fortificados con la vitamina.

“La B12 es esencial para optimizar nuestro estado de ánimo y rendimiento mental, porque es esencial para la producción de serotonina”, dice la dietista Sophie Medlin. Ella explica que la serotonina es nuestra hormona "feliz"; el neurotransmisor que promueve la sensación de bienestar en nuestro cerebro.

“La deficiencia de B12 puede causar síntomas que se asemejan a la demencia y la deficiencia se está volviendo más común a medida que muchas personas están cambiando a dietas basadas en plantas”, advierte Medlin.

Elizabeth Stewart, nutricionista asociada registrada de Vitl, dice que hay otros beneficios para asegurarse de que sus niveles también se completen. "Además de mejorar el estado de ánimo, la vitamina B12 mantiene los glóbulos rojos sanos y la producción de ADN, que es esencial para sentirse con energía".

2. Omega 3

Un puñado de pequeños estudios han sugerido que los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar con los trastornos del estado de ánimo. Los omega-3 son una familia de grasas poliinsaturadas "saludables" que se cree que tienen muchos beneficios para la salud, incluido un papel de apoyo en su bienestar general.

“Los omega 3 de los aceites de pescado forman la estructura de nuestro cerebro cuando está más saludable”, explica Medlin. "Cuando no consumimos lo suficiente en nuestra dieta, también afecta nuestro estado de ánimo y nuestro rendimiento mental".

El pescado y otros mariscos, así como las nueces y las semillas, son excelentes fuentes de omega 3, pero también puede tomar un suplemento si estás preocupado de que no estés obteniendo lo suficiente a través de la dieta.

3. Magnesio

El magnesio soporta miles de reacciones diferentes dentro del cuerpo, lo que lo convierte en un nutriente realmente importante en nuestra dieta.

Una de sus funciones principales es mantener la función normal de los nervios y los músculos. "El magnesio puede ayudar a calmar el sistema nervioso, reduciendo la sensación de estrés y ansiedad", explica Medlin.

Las legumbres, los cereales integrales, las nueces y las semillas contienen magnesio, pero muchas personas no alcanzan la marca y no alcanzan la ingesta diaria recomendada. Sentirse fatigado es una señal de que es posible que no esté obteniendo lo suficiente, así como calambres musculares y estreñimiento.

4. Zinc

El zinc juega un papel importante en el apoyo a un sistema inmunológico saludable y también puede tener un efecto positivo en su salud mental.

"La deficiencia de zinc causa un estado depresivo y comportamientos de ansiedad, y se ha utilizado en la investigación para mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva", explica Medlin.

"Esto se debe al papel que desempeña en los neurotransmisores cruciales que controlan nuestra función mental y nuestro estado de ánimo".

5. Ashwagandha

Ashwagandha es una hierba antigua que la nutricionista Libby Limon, hablando en nombre de Link Nutrition, dice que puede promover una sensación de calma al ayudar a reducir el estrés.

Ella dice: “Ashwagandha puede ayudar a nuestros cuerpos a restablecer el equilibrio al brindar apoyo suprarrenal y equilibrar la hormona del estrés, el cortisol.

“También equilibra los niveles hormonales y proporciona potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reforzar el sistema inmunológico.

“Además, combate la fatiga, brinda apoyo suprarrenal para aumentar los niveles de energía y aumentar la resistencia”.