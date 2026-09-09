Casi 1.000 muertos en posibles casos de sarampión mientras Bangladesh lucha por contener el brote

La bebé Rojatun Jannat Ramisa, de ocho meses, se esfuerza por respirar en un hospital de la capital de Bangladesh mientras sus padres permanecen impotentes a su lado. Es una de miles de niñas y niños enfermos por un brote de sarampión que se está extendiendo por todo el país y que ha matado a cientos de menores tras los retrocesos del programa de vacunación nacional.

La madre de Ramisa, Ranu Akhter, recorrió cientos de kilómetros después de que médicos del este de Bangladesh la derivaran a un hospital infantil especializado en Daca para buscar tratamiento para esta afección potencialmente mortal.

“Hace catorce días, cuando estábamos en el hospital del distrito, había otros niños recibiendo tratamiento junto a mi hija. Vi que esos niños también tenían erupciones rojas en el cuerpo, llagas en la boca y fiebre”, contó Akhter a The Associated Press en el hospital Dhaka Shishu

“Eso me hizo darme cuenta de lo extendido que está el brote de sarampión”, añadió.

Cada día aumenta el número de muertos.

Bangladesh se apresura a vacunar a los niños

Bangladesh trata de frenar la propagación del brote desde marzo, cuando más de 100 niños murieron en menos de un mes. Para el martes, el número de fallecidos por casos sospechosos de sarampión llegó a 999 en lo que va de año, según la Dirección General de Servicios de Salud del gobierno.

Desde marzo, el país ha registrado más de 166.000 casos sospechosos de sarampión, incluidas 19.835 infecciones confirmadas por laboratorio, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El gobierno inició una campaña de vacunación de emergencia en marzo junto con la Organización Mundial de la Salud, la agencia de la ONU para la infancia y la alianza de vacunas Gavi. Comenzó con una campaña en niños de 6 meses a 5 años y luego se amplió a todo el país por fases.

El sarampión es una enfermedad aérea muy contagiosa que causa fiebre, síntomas respiratorios y una erupción característica. En ocasiones puede tener complicaciones graves o mortales, especialmente en niños pequeños, según la OMS.

Dos dosis de una vacuna brindan una fuerte protección contra el sarampión, pero la OMS afirma que es necesario vacunar al 95% de la población para detener la propagación de la enfermedad, lo que protege a niños como Ramisa, que son demasiado pequeños para vacunarse, así como a personas inmunodeprimidas.

La pandemia y la agitación política retrasaron las vacunaciones

Hace unos años, Bangladesh tenía el sarampión en gran medida bajo control, con un programa de vacunación al que durante décadas se le atribuyó la protección de niños y madres frente a enfermedades mortales como la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. Entre 2021 y 2025, el país registró apenas entre 100 y 300 casos al año, frente a los 2.410 casos de 2020.

Pero en los últimos años, las interrupciones del programa de vacunación han dejado a un número creciente de niños sin vacunar.

Primero, la pandemia interrumpió las vacunaciones rutinarias y luego, en 2024, el gobierno incumplió en gran medida una campaña de vacunación que antes se realizaba cada cuatro años.

Atiqul Islam, especialista en neonatología y pediatría del Hospital e Instituto Bangladesh Shishu, explicó que durante el periodo de la pandemia en 2021 y 2022 muchas personas no llevaron a sus hijos a vacunarse.

“Así que, si se observa a los niños que ahora tienen cuatro o cinco años, muchos de ellos se perdieron sus vacunas. Eso creó una brecha. Durante el anterior gobierno interino, además, las vacunas tampoco estaban disponibles en muchos centros de vacunación”, señaló Islam.

Políticos rivales se culpan mutuamente por la falta de vacunas

El gobierno actual de Bangladesh, encabezado por el primer ministro Tarique Rahman, afirmó que los fallos de planificación bajo la destituida primera ministra Sheikh Hasina y el líder interino Muhammad Yunus dejaron al país con escasez de vacunas y muy rezagado en cobertura.

La campaña de vacunación contra el sarampión de 2024 se vio interrumpida durante la agitación política que condujo a la destitución de Hasina. Ella abandonó el país ante un alzamiento masivo en agosto de 2024, y fue seguida por Yunus, quien encabezó un gobierno provisional que transfirió el poder a un gobierno elegido tras las elecciones en febrero.

Desde el exilio en India, Hasina culpó del desastre al gobierno encabezado por Yunus.

Un médico dice que las cosas mejoran, pero no lo bastante rápido

En el Hospital Bangladesh Shishu, Islam indicó que la situación ha mejorado, pero no lo suficiente.

El médico explicó que sus colegas tienen dificultades para tratar a niños infectados que a menudo llegan al hospital con complicaciones graves como neumonía, diarrea y encefalitis, o inflamación cerebral.

“Durante los últimos seis meses hemos estado tratando pacientes con sarampión de manera continua, y estamos agotados”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.