Lo que las mujeres realmente buscan al bajar de peso

La mujer promedio intenta bajar de peso siete veces en su vida, pero solo lo logra una vez.

En una encuesta de 2.000 mujeres estadounidenses entre 30 y 65 años, realizada por Talker Research y Boston Scientific, el 78 % afirmó haber intentado bajar de peso anteriormente, pero muchas siguen sin alcanzar sus objetivos.

Entre quienes han intentado bajar de peso, la mayoría ha recurrido a métodos tradicionales, como una alimentación más saludable (78 %), suplementos (41 %), bebidas para bajar de peso (39 %) y dietas de moda (31 %).

Algunas también han explorado opciones médicas: el 14 % ha probado medicamentos GLP-1 y el 7 % se ha sometido a cirugía bariátrica o procedimientos endoscópicos.

Para el 74 % de las mujeres, bajar de peso está directamente relacionado con su salud y bienestar general.

Las principales motivaciones incluyen cuidar su apariencia (65 %), mejorar la salud física (63 %) y alcanzar la satisfacción personal (59 %). Al explorar nuevas estrategias para bajar de peso, el 42 % confía en la investigación personal, mientras que el 34 % busca asesoramiento de profesionales de la salud.

Actualmente, el 41 % de las mujeres afirman no estar conforme con su peso y el 43 % siente que su peso afecta negativamente su autoestima. Si bien un tercio consideraría una cirugía o un procedimiento médico para bajar de peso, el 48 % sigue dudando en optar por esa opción.

El conocimiento de las opciones más nuevas y menos invasivas sigue creciendo. El 47 % de las mujeres que han intentado bajar de peso afirmaron desconocer los procedimientos endobariátricos mínimamente invasivos, y solo el 2 % se ha sometido a uno.

Sin embargo, el 51 % expresó interés en aprender más sobre estos métodos, y entre las que no están conformes con su peso, el 74 % cree que es importante contar con múltiples opciones para bajar de peso.

“Bajar de peso es un objetivo muy común entre las mujeres y algo que la mayoría ha intentado en algún momento de su vida”, dijo la Dra. Reem Sharaiha, médica adjunta y directora de endoscopia del Hospital Presbiteriano de Nueva York/Centro Médico Weill Cornell.

“Puede ser un proceso desafiante y abrumador que a menudo implica muchos factores y motivaciones para alcanzar el éxito. Es importante entender que la obesidad no es culpa de nadie y puede ser multifactorial”, continuó Sharaiha. “Debemos tratar la obesidad como una enfermedad crónica que requiere múltiples opciones de tratamiento durante las diferentes etapas de la vida de una persona”.