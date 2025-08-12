Influencer estadounidense queda varado en la Antártida tras aterrizar su avión sin permiso

El ambicioso vuelo del joven influencer estadounidense Ethan Guo para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer tomó un giro desastroso y lo dejó varado en un remoto punto de la Antártida desde junio.

Las autoridades afirman que Guo aterrizó ilegalmente su avioneta en territorio chileno tras entregar información falsa sobre su plan de vuelo, lo que provocó una investigación oficial.

El año pasado, este joven de 19 años llamó la atención internacional al intentar convertirse en la persona más joven en volar en solitario a los siete continentes, mientras recaudaba donaciones para la investigación del cáncer infantil.

Como parte de su ruta, tenía previsto llegar a la Antártida. Sin embargo, según las autoridades, presentó “datos falsos del plan de vuelo”.

Los fiscales señalaron que solo contaba con permiso para sobrevolar Punta Arenas, pero continuó hacia el sur rumbo a la Antártida en su Cessna 182Q, una avioneta monomotor reconocida por su versatilidad.

open image in gallery El piloto estadounidense Ethan Guo, antes de despegar del aeropuerto de Ginebra ( AP/KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI )

Guo fue acusado el 29 de junio de entregar información falsa al control de tierra y de aterrizar sin autorización. Sin embargo, el lunes un juez retiró los cargos como parte de un acuerdo entre sus abogados y la fiscalía chilena. El acuerdo exige que el joven done 30.000 dólares a una fundación contra el cáncer infantil en un plazo de 30 días para evitar el juicio.

Además, deberá abandonar el país en cuanto las condiciones lo permitan y no podrá volver a ingresar a territorio chileno durante tres años.

El lunes, después del fallo del juez, Guo expresó en un mensaje de texto que se sentía “aliviado por el resultado”.

open image in gallery En la foto, el avión de Guo aterriza sin autorización en la Base Teniente Rodolfo Marsh, en territorio antártico chileno ( Reuters )

Durante las últimas seis semanas, desde que fue acusado, Guo ha permanecido en una base militar. No estaba obligado a quedarse allí, solo a permanecer en territorio chileno, pero, debido al riguroso invierno en esa región del hemisferio sur, no ha habido vuelos disponibles que pudiera tomar. Además, no ha podido pilotar su Cessna.

El fiscal chileno Cristián Crisosto declaró el lunes a los periodistas que el avión de Guo “no tiene las capacidades para realizar un vuelo”, sin dar más detalles. Sin embargo, el joven influencer estadounidense afirmó que conversa con su abogado para evaluar si existe alguna forma de poder volarlo.

“Permanezco en la Antártida a la espera de que se apruebe mi vuelo de salida”, dijo Guo a la agencia AP. “Espero sinceramente que me lo den pronto para que mi avión y yo podamos continuar con mi misión original”.

La fiscalía indicó que Guo también debe cubrir todos los gastos de su “seguridad aérea y mantenimiento personal” durante su estadía en la instalación militar, así como todos los costos de su regreso.

Traducción de Leticia Zampedri