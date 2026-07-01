Hospitales europeos aprenden de esta ola de calor y se preparan para la siguiente

Hielo. Urgentemente y en grandes cantidades.

En un hospital de la región de París, los paramédicos de urgencias lo necesitaban para sumergir a los pacientes en baños de agua fría y bajarles rápidamente la temperatura, para que no se sumaran al creciente número de muertos por una ola de calor que batió récords. Pero, al no contar con una máquina para hacer hielo, ¿de dónde conseguirlo?

Un restaurante de comida rápida ayudó la semana pasada y señaló que el hospital podía llevarse su hielo. El personal también compró hielo en el supermercado. El Hospital Paris-Saclay ya encargó su propia máquina de hielo, que el servicio de urgencias espera con impaciencia ante un futuro embate de calor sofocante.

Tanto si eso ocurre la próxima semana, como dice el servicio meteorológico de Francia que podría suceder, o en los meses de verano por venir, los médicos y los administradores hospitalarios son plenamente conscientes de que la batalla que acaban de lidiar, debido al cambio climático, se verá seguida por otras. Así como se preparan para la temporada anual de gripe, saben que combatir las olas de calor se está convirtiendo en su nueva normalidad.

Así que, mientras recuperan el aliento tras lo que el director del hospital público describió como una semana “horrible”, él y su equipo también se están preparando para la siguiente ronda.

“Pensábamos que estábamos listos. En realidad no lo estábamos”, afirmó el director, Cédric Lussiez.

“El hospital estaba funcionando las 24 horas del día porque teníamos que encontrar nuevas soluciones en muy poco tiempo”, explicó. “Ya aprendimos algunas lecciones”.

Los hospitales se preparan para más olas de calor inevitables

Los esfuerzos por tapar algunos de los agujeros que dejó al descubierto la ola de calor —que, tras azotar a Francia, Reino Unido y otros países, se desplazó hacia el este a otras partes de Europa— también se están acelerando a nivel nacional.

Cuando Francia se cocía durante sus días más calurosos registrados la semana pasada, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció un gasto de 100 millones de euros (114 millones de dólares) a partir de este verano en sistemas de refrigeración para hospitales y otros trabajos para mantener las unidades en funcionamiento.

Y, en la más reciente de una serie de reuniones de crisis por la ola de calor, indicó el lunes que el gobierno comprará 30.000 unidades de aire acondicionado para instalaciones sanitarias, con las primeras entregas previstas “a finales de esta semana, comienzos de la próxima”.

“Para nosotros es una prioridad absoluta que, si la ola de calor regresa, la situación en los hospitales esté mucho menos tensionada”, manifestó.

La Organización Mundial de la Salud describió la ola de calor el martes como “un ensayo general” para veranos que “serán más duros”.

“Europa se está calentando a más del doble del promedio mundial. Las olas de calor ya no son episodios aislados y extraños”, señaló. “Cada verano en el que no nos preparamos para ellas es un verano que pagamos con vidas”.

Aumentan los infartos y otras urgencias por exposición al calor

En el Hospital Paris-Saclay, los pacientes que sufrían exposición al calor empezaron a llegar en oleada el 20 de junio, contó el doctor Nicolas Gonzales, jefe del servicio de urgencias.

“Fue como una gran montaña”, relató. “Fue así durante siete días. Así que fue muy intenso”.

“En invierno, sabemos que tendremos epidemias de gripe y probablemente también COVID. Y ahora, en verano, vamos a tener la crisis climática”, añadió.

El primer paciente que atendió en esta ola de calor fue una salida de emergencia: un hombre de 50 años en coma en su casa y con una temperatura de unos 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). Su familia dijo que parecía estar bien, y de pronto estaba inconsciente, explicó Gonzales. Fue trasladado de urgencia al hospital para recibir cuidados críticos.

Luego llegó el aluvión: infartos, deshidratación, fallos renales y otros problemas relacionados con el calor, que afectaron a todos los grupos de edad, desde niños hasta personas mayores que viven solas.

“El calor es una agresión física. Es una agresión física al cuerpo”, explicó Gonzales. “Y cuando el cuerpo ya no puede adaptarse —o, por desgracia, ya no es capaz de resistir esa agresión—, no lo ves venir y el corazón puede dejar de latir”.

Los hospitales refuerzan con urgencia sus defensas contra el calor

El Hospital Paris-Saclay es nuevo y tiene aire acondicionado, pero tres hospitales más antiguos que forman parte de su grupo, que dirige Lussiez, no están tan bien protegidos contra el calor. La ola los puso a prueba duramente.

Para evitar que los medicamentos se estropearan, tuvieron que enfriarlos con una solución temporal de ventiladores eléctricos y bloques de hielo. Se reclutó a estudiantes de enfermería para ayudar con el trabajo de mantener hidratados a los pacientes. El termómetro alcanzó los 33 ºC (91 ºF) en el piso superior, el más expuesto, de una unidad psiquiátrica, indicó Lussiez.

Ahora está equipando con urgencia esa unidad con una sala fresca para pacientes en cada piso y organizando otras obras de renovación y cambios, incluido el traslado de un departamento para pacientes de edad avanzada al hospital nuevo.

“Estaremos en una situación mejor la próxima semana de lo que estuvimos la semana pasada”, aseguró.

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El periodista de The Associated Press Alex Turnbull contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.