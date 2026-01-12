Juez ordena a la administración Trump restaurar fondos para programas de salud infantil

Un juez federal ha ordenado a la administración Trump restaurar casi 12 millones de dólares en financiamiento a la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), incluyendo fondos para la atención médica rural y la identificación temprana de discapacidades en niños pequeños.

El juez federal de distrito, Beryl Howell, en Washington, D.C., otorgó la orden judicial preliminar el domingo por la noche, apoyando a la AAP al afirmar que la evidencia mostraba que el Departamento de Salud (HHS) probablemente tenía un “motivo de represalia” cuando puso fin a las subvenciones al grupo pediátrico en diciembre.

“Este no es un caso sobre si la AAP o el HHS tienen razón o incluso una mejor posición sobre las vacunas y la atención de afirmación de género para niños, o cualquier otra política de salud pública”, escribió Howell en su decisión. “Este es un caso sobre si el gobierno federal ha ejercido el poder para enfriar el debate sobre políticas de salud pública al tomar represalias contra una organización profesional de pediatras líder y generalmente confiable enfocada en mejorar la salud de los niños”.

Las siete subvenciones terminadas en diciembre apoyaban numerosos programas de salud pública, incluyendo esfuerzos para prevenir la muerte súbita e inesperada de infantes, fortalecer la atención pediátrica en comunidades rurales y apoyar a adolescentes que enfrentan desafíos de uso de sustancias y salud mental.

La AAP alegó que los recortes se hicieron en represalia por el hecho de que el grupo se pronunció en contra de las posiciones y acciones de la administración Trump. El Departamento de Salud dijo en cartas a la asociación que las subvenciones se recortaron porque ya no se alineaban con las prioridades del departamento. La agencia niega las acusaciones de represalia de la AAP.

La AAP ha sido vocal sobre su apoyo a las vacunas pediátricas y ha criticado públicamente las posiciones del Departamento de Salud. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ayudó a liderar el movimiento antivacunas durante años, ha realizado cambios significativos en las recomendaciones de vacunas infantiles. El año pasado, el grupo de pediatría publicó sus propias recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID-19, que divergieron sustancialmente de la guía del gobierno.

El grupo también apoya el acceso a la atención de afirmación de género y ha criticado públicamente las posiciones del Departamento de Salud sobre el tema, diciendo que se opone a lo que llama las infracciones del gobierno en la relación médico-paciente.

Explicando su decisión, Howell dijo que la AAP había demostrado que probablemente sufriría un daño irreparable por los recortes. También dijo que el grupo había demostrado que el interés público estaba a su favor al permitir que los programas continuaran mientras se desarrolla la demanda.

Skye Perryman, presidenta y directora general de Democracy Forward, que representa a la AAP en la demanda, dijo que el fallo muestra que “ninguna administración puede silenciar a los médicos, socavar la salud pública o poner en riesgo a los niños, y no dejaremos de luchar hasta que esta represalia ilegal termine por completo”.

Un portavoz del Departamento de Salud declinó hacer comentarios. Los abogados que representan a la agencia en la demanda no han respondido a las consultas enviadas por correo electrónico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.