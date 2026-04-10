Los científicos lograron un avance importante en la comprensión de la enfermedad de Crohn al identificar los factores que impulsan la formación de tejido cicatricial debilitante en los intestinos.

En el estudio, investigadores de la Universidad de Edimburgo señalan que grupos de células inmunitarias en el intestino estimulan a las células circundantes para que produzcan un exceso de tejido cicatricial, conocido como fibrosis.

Los científicos consideran que este hallazgo podría ayudar a desarrollar tratamientos que prevengan o ralenticen la fibrosis, una complicación grave de esta enfermedad inflamatoria crónica.

La enfermedad de Crohn afecta el tracto digestivo y se caracteriza por una inflamación persistente que puede provocar fibrosis. En este proceso se acumula un exceso de colágeno en la pared intestinal. Como resultado, se forman cicatrices que pueden estrechar y obstruir el intestino y, en muchos casos, obligan a recurrir a la cirugía.

En este contexto, los investigadores confían en que estos resultados permitan identificar nuevos objetivos terapéuticos y abran el camino a tratamientos capaces de frenar la cicatrización y abordar directamente la fibrosis.

La doctora Shahida Din, gastroenteróloga consultora del NHS Lothian y profesora clínica titular honoraria de la Universidad de Edimburgo, afirmó: “La fibrosis sigue siendo una de las complicaciones más difíciles de tratar de la enfermedad de Crohn, ya que los tratamientos actuales se centran principalmente en la inflamación y no en la cicatrización en sí.

“Comprender las vías de señalización celular que vinculan la actividad inmunitaria con la producción de colágeno podría ayudar a orientar el desarrollo de terapias destinadas a prevenir o ralentizar la fibrosis”.

open image in gallery Algunas personas con enfermedad de Crohn presentan inflamación en el intestino grueso ( Alamy/PA )

El equipo de investigación analizó muestras de tejido intestinal de pacientes con enfermedad de Crohn y fibrosis, centrándose en el íleon, la parte final del intestino delgado donde la enfermedad suele desarrollarse con mayor frecuencia.

Para el análisis, los investigadores utilizaron muestras de tejido intestinal archivadas con el fin de examinar los cambios estructurales en las diferentes capas de la pared intestinal. Tras el estudio, observaron un aumento significativo de la fibrosis y de la infiltración de células inmunitarias en el tejido afectado por la enfermedad de Crohn, en comparación con el tejido sano.

Además, la submucosa, una capa más profunda de la pared intestinal, presentaba niveles particularmente altos de cicatrización. Según los investigadores, esto indica que podría desempeñar un papel importante en las primeras etapas de la fibrosis.

Posteriormente, el equipo analizó muestras frescas de tejido intestinal con una técnica de vanguardia que permite estudiar la actividad genética en células individuales, conocida como secuenciación de ARN de célula única.

Con este método los científicos identificaron una relación entre los cúmulos de células inmunitarias, conocidos como agregados linfoides de Crohn, y grupos de células endoteliales, que normalmente recubren los vasos sanguíneos.

Además, vieron que las células endoteliales parecían formar estructuras propias en torno a los agregados linfoides asociados a la enfermedad de Crohn.

Análisis posteriores también revelaron interacciones de señalización entre estos grupos celulares y las células cercanas responsables de producir colágeno. Según los investigadores, esta interacción sugiere que podrían promover activamente la fibrosis.

El doctor Michael Glinka, investigador de la Universidad de Edimburgo, afirmó: “Nuestros hallazgos ponen de relieve interacciones desconocidas entre las células inmunitarias, las células endoteliales y las células productoras de colágeno en la enfermedad de Crohn.

“Al combinar la patología tradicional con la transcriptómica de células individuales, pudimos confirmar estos cambios mediante dos enfoques independientes y descubrir vías de señalización biológica que podrían proporcionar nuevas dianas terapéuticas”.

El estudio se publicó en The Journal of Pathology. La investigación fue realizada por una colaboración de investigadores y clínicos de todo el Reino Unido y contó con el apoyo financiero de la Fundación Benéfica Leona M. y Harry B. Helmsley.

Catherine Winsor, directora de servicios, investigación y evidencia de la organización benéfica Crohn's & Colitis UK, afirmó: “Las personas que viven con la enfermedad de Crohn a menudo nos cuentan cuánto pueden afectar la fibrosis y las cicatrices a sus vidas, pero es algo que los tratamientos actuales no abordan”.

“Esta investigación preliminar es muy prometedora porque nos ayuda a entender qué factores provocan esas cicatrices y cómo podrían actuar los nuevos tratamientos, lo que nos da esperanza de que en el futuro podamos tratar no solo la inflamación, sino también el daño permanente que puede causar la enfermedad de Crohn”.

Además, una maestra de primaria jubilada que fue operada cuatro veces debido a la enfermedad de Crohn afirmó que esta nueva investigación podría suponer un “cambio radical”.

Maureen Dalgleish, de 65 años, fue diagnosticada con enfermedad de Crohn en 1988, cuando tenía 28 años. Desde entonces fue operada cuatro veces —en 2001, 2006, 2013 y 2025— para tratar la fibrosis intestinal asociada a su enfermedad. También pasó largos periodos de su vida con una dieta líquida o restrictiva, incluso después de las cirugías, con el objetivo de controlar los síntomas.

Antes de su última operación, sufrió fuertes dolores abdominales y espasmos que le provocaron náuseas, fiebre, mareos e incluso pérdida del conocimiento.

Después de la cirugía, los médicos le pidieron donar tejido para una investigación dirigida por un equipo de la Universidad de Edimburgo. Dalgleish dijo que aceptó participar con la esperanza de ayudar a otras personas con la misma enfermedad.

open image in gallery Maureen Dalgleish, diagnosticada con enfermedad de Crohn desde hace casi 40 años ( Maureen Dalgleish/PA Wire )

La mujer de 65 años, originaria de Edimburgo, expresó: “Antes de mi cirugía entraba y salía del hospital constantemente, y era increíblemente agotador. A veces se siente como si tu vida quedara en pausa”.

“Con el tiempo aprendí a planificar mi vida según las circunstancias y a intentar que la enfermedad no me detenga, así que la idea de contar con medicamentos que puedan controlar o incluso detener la fibrosis sería maravillosa”.

“Aunque sé que probablemente no me beneficie personalmente, quise participar porque esta investigación podría marcar una diferencia para otras personas como yo”.

Dalgleish también agradeció al “maravilloso equipo” del Western General Hospital de Edimburgo, que la acompañó durante su tratamiento. Sin embargo, explicó que, pese a los avances logrados en las últimas décadas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Crohn, la cirugía sigue siendo la única forma de tratar la fibrosis.

Según indicó, incluso después de extirpar la parte dañada del intestino, la enfermedad suele reaparecer. El tejido vuelve a cicatrizar y, con el tiempo, puede causar nuevas obstrucciones.

Traducción de Leticia Zampedri