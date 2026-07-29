El nuevo líder británico, Andy Burnham, promete arreglar un sistema "roto" de protección social

El primer ministro británico, Andy Burnham, se comprometió el miércoles a lograr lo que durante décadas no consiguieron sus predecesores y a arreglar un sistema de atención social “roto”, construido sobre un sector público sobrecargado y empresas privadas con fines de lucro.

Burnham, de 56 años, afirmó que era una “grave dejación de deber” que su generación de políticos no hubiera logrado ofrecer una atención digna de una manera asequible tanto para las personas como para el Estado.

“Creo que la atención social en Inglaterra es tan injusta como la atención de salud estadounidense. Los vulnerables lo pagan con todo”, afirmó Burnham.

El líder del Partido Laborista señaló que intentaría trabajar con otros partidos políticos para crear un “servicio nacional de cuidados” que funcione junto al Servicio Nacional de Salud, financiado por los contribuyentes y establecido después de la II Guerra Mundial para ofrecer atención sanitaria gratuita a todos.

Burnham, quien se convirtió en primer ministro la semana pasada, dice que su prioridad es abordar el acceso desigual a la atención social para quienes la necesitan por edad, enfermedad o discapacidad. Es un asunto urgente en un país con una población que envejece y un sistema de salud pública debilitado, y uno que ha perseguido a anteriores gobiernos laboristas y conservadores.

“Probablemente tengan una sensación de déjà vu. No la tengan. Esta vez lo vamos a hacer”, afirmó Burnham en un discurso en una casa de ancianos en Londres.

“Es una grave dejación del deber público que el Parlamento no haya afrontado este, entre todos los desafíos”, añadió Burnham, al sostener que “los políticos han priorizado anotar puntos antes que arreglar este problema”.

Burnham se incluyó entre los fracasos, ya que propuso una reforma de la atención social en 2009 cuando era secretario de Salud bajo el entonces primer ministro laborista Gordon Brown.

Ahora ha regresado al gobierno tras una década fuera, durante la cual fue alcalde del Gran Manchester. El padre de Burnham vive con Alzheimer, y el mandatario dijo que el asunto es personal.

“Estoy convirtiendo esto en una prueba para mí mismo”, expresó. “Nunca me lo perdonaría si me fuera sin haberlo intentado”.

Burnham indicó que Louise Casey, una experta en bienestar social que ha encabezado numerosas revisiones e investigaciones públicas, dirigiría una “Gran Conversación” para escuchar a la ciudadanía sobre los cuidados.

Casey dijo que buscaría ser un “punto de inflexión que intente renegociar el contrato social con el público”.

El primer ministro también invitó a los líderes de la oposición a una reunión sobre el tema, al afirmar que el cambio sólo llegará si los políticos rivales encuentran puntos en común.

El principal partido de la oposición, el Partido Conservador, dijo que su portavoz de salud asistiría a las conversaciones, y el líder centrista de los Liberal Demócratas, Ed Davey, señaló que iría. El partido antiinmigración Reformar Reino Unido, que encabeza muchas encuestas de opinión pero tiene apenas siete escaños en la Cámara de los Comunes, de 650 asientos, afirmó que no fue invitado.

Burnham dijo que estaba dispuesto a arriesgarse a ser impopular para impulsar cambios, lo que podría implicar aumentos de impuestos.

Aseguró que trabajaría para aumentar el salario, la formación y el estatus de los trabajadores de cuidados, que realizan una labor vital por “salarios de pobreza”. El gobierno también analizará cuánto deben pagar las personas antes de poder recibir cuidados financiados por el Estado, y el papel de las empresas privadas que son propietarias de la mayor parte de las casas con asistencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.