El mundo quiere más productos ricos en proteínas, pero no hay suficiente suero de leche

Los consumidores de todo el mundo quieren más proteína en cada bocado, pero la industria láctea está teniendo dificultades para conseguirla.

Los atletas y los adultos mayores han usado durante mucho tiempo batidos y licuados mezclados con concentrado de proteína de suero —un subproducto en polvo de la elaboración del queso— para desarrollar o mantener músculo. Más recientemente, las empresas de alimentos la han espolvoreado en todo, desde cereales para el desayuno, Pop-Tarts y papas fritas hasta bagels, tortillas y bebidas de Starbucks, para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.

El supermercado promedio en Estados Unidos ahora tiene 38.708 productos que publicitan su contenido de proteína, según NielsenIQ, una empresa de investigación de mercados. Pero el afán por atraer a compradores centrados en los ingredientes está provocando escasez de proteína de suero de grado alimentario y empujando los precios a récords.

“La demanda es muy sólida y, al parecer, por ahora está superando la oferta”, explicó Kathleen Wolfley, vicepresidenta de Ever.Ag Insights, un proveedor de datos y empresa de consultoría para la industria agrícola.

Wolfley comentó que los precios mayoristas de la proteína de suero comenzaron a subir en 2024, y el ritmo se aceleró el año pasado y en lo que va de este año.

El concentrado de proteína de suero con 80% de proteína —el tipo que suelen usar los fabricantes de alimentos y las empresas de suplementos como potenciador— se negocia en el mercado de materias primas lácteas en Estados Unidos a más de 13 dólares por libra (menos de medio kilo), un alza de 250% respecto de hace un año, según Ever.Ag. El aislado de proteína de suero, una versión más refinada que contiene al menos 90% de proteína, es 150% más caro que el año pasado, indicó la empresa.

Eso está elevando los precios para los consumidores. Los precios en Estados Unidos del polvo de concentrado de proteína de suero han aumentado alrededor de 15% el último año, mientras que el polvo de aislado de suero, de mayor calidad, ha registrado incrementos más pronunciados, según Datasembly, una empresa que monitorea precios.

La historia es similar en Europa. El concentrado de proteína de suero al 80% alcanzó a finales de mayo un récord promedio de 26.450 euros (30.518 dólares) por tonelada métrica, más del doble que hace menos de un año, según DCA Market Intelligence, una firma holandesa especializada en precios de materias primas.

Esto es lo que está ocurriendo con la proteína de suero y cuándo podrían aliviarse los suministros restringidos.

Cuajada y suero

La leche contiene dos proteínas: caseína y suero. Durante el proceso de elaboración del queso, la caseína —que forma cuajadas sólidas— se separa del suero líquido, que se seca para formar un polvo. Cada libra de queso produce nueve libras de suero, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El consumo de leche en Estados Unidos ha caído durante décadas a medida que los estadounidenses se pasaron a bebidas como los refrescos. Pero el apetito por el queso se mantuvo fuerte, señaló Wolfley. Una nación de consumidores de queso generó mucha proteína de suero, y parte del excedente solía exportarse a China y otros países.

El hambre interna por bocadillos y comidas con alto contenido de proteína ahora está haciendo que más proteína de suero se quede en Estados Unidos para usarse como aditivo alimentario o suplemento nutricional. Las exportaciones estadounidenses a China de concentrado de proteína de suero al 80% y de aislado de proteína de suero cayeron 47% de enero a abril en comparación con el mismo periodo de cuatro meses de hace un año, según Vesper, una empresa con sede en Ámsterdam que rastrea precios de materias primas.

“Simplemente no hay suficiente producto para el cliente en Estados Unidos, y por lo tanto las exportaciones se han pausado tanto como ha sido posible”, señala Jasper Endlich, analista lácteo de Vesper.

Endlich añadió que China está buscando más proteína de suero en Europa, que también está registrando escasez debido a la reducción de exportaciones desde Estados Unidos.

Suero y pérdida de peso

Wolfley indicó que el uso de medicamentos GLP-1 para bajar de peso es uno de los factores que ha disparado la demanda de concentrado de proteína de suero.

Los fármacos contra la obesidad como Wegovy y Zepbound están diseñados para suprimir el apetito de quienes los toman. Los alimentos que sí consumen deben ser nutricionalmente densos, dicen los expertos. A los usuarios de GLP-1 a menudo se les aconseja consumir suficiente proteína para ayudarles a sentirse llenos por más tiempo y a conservar masa muscular mientras bajan de peso.

Alrededor de 6% de los pacientes con obesidad y diabetes en Estados Unidos y 2% de los pacientes con obesidad y diabetes en todo el mundo usaban medicamentos GLP-1 el año pasado, según una estimación del banco de inversión Morgan Stanley. Algunas estimaciones han situado el uso de GLP-1 hasta en 12% de la población adulta de Estados Unidos, ya que no todas las personas que toman medicamentos GLP-1 son obesas o diabéticas.

Las empresas de alimentos y nutrición están creando productos con proteína añadida para atraer a esos consumidores, así como a personas que creen que beber batidos de proteína para reemplazar comidas les ayudará a perder peso.

Proteína cara

Los suministros ajustados y los costos más altos han llevado a algunos fabricantes a aumentar los precios que los consumidores pagan por el polvo de proteína o por productos enriquecidos con proteína.

Now Foods, un fabricante de alimentos saludables y suplementos nutricionales con sede en Illinois, dijo que los botes de polvo de proteína de suero son de forma constante el producto más vendido en su categoría de nutrición deportiva. Pero después de dos años pagando más por las materias primas, la empresa aumentó el precio de sus propios productos de proteína de suero a principios de este año.

Bryan Morin, gerente de marca deportiva en Now, dijo que la empresa no prevé más aumentos de precio del polvo de proteína de suero este año. Está tratando de absorber parte de sus mayores costos reduciendo los descuentos. También está considerando ampliar su portafolio para incluir productos elaborados con concentrado de proteína de leche, un polvo que contiene menos suero y es más barato.

Morin sostuvo: “Desde nuestra perspectiva, las dinámicas más amplias del mercado siguen indicando un panorama de proteínas ajustado y en evolución”.

Perspectivas sobre el mercado

Wolfley, de Ever.Ag, dijo que los fabricantes están invirtiendo en la producción de proteína de suero, lo que con el tiempo debería mejorar los suministros. Pero el alivio no será inmediato.

Glanbia, una empresa irlandesa de nutrición, dijo en noviembre que planeaba aumentar su producción de aislado de proteína de suero en Nuevo México, pero la capacidad adicional no estará disponible hasta 2027. En febrero, la empresa láctea canadiense Agropur dijo que pretendía aumentar la fabricación de proteína de suero en plantas de Quebec, Nueva Escocia, Dakota del Sur y Wisconsin para 2029.

Mientras tanto, Wolfley señaló que los precios más altos podrían hacer que algunos consumidores dejen de comprar polvos de proteína de suero, especialmente en un momento en que los comestibles se están encareciendo en general. Una menor demanda minorista podría reducir la escasez a nivel mayorista.

“Las dinámicas de oferta y demanda podrían empezar a mejorar, pero no sé si eso ocurrirá mañana o dentro de un año. Algunas de estas cosas van a tomar tiempo”, comentó Wolfley.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.