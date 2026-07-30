Los médicos explican qué efectos en el cuerpo y la salud tiene dormir con un ventilador encendido

Las olas de calor veraniegas son más problemáticas por la noche. Cuando hace demasiado calor para dormir, uno da vueltas en la cama sobre un colchón empapado de sudor. Si se recurre al aire acondicionado, uno puede despertarse con la piel seca en una habitación helada.

Mantener un ventilador encendido durante toda la noche parece la mejor solución intermedia para mantenerse fresco en las noches húmedas, pero también puede provocar algunos efectos secundarios molestos.

Los médicos revelaron las formas en que la brisa constante de un ventilador puede afectar a la salud y compartieron sus mejores consejos para reducir cualquier efecto potencialmente indeseable.

1. Alergias o asma

Dejar el ventilador encendido durante toda la noche puede remover los alérgenos de la habitación, como el polvo, el polen y la caspa de las mascotas, lo que puede desencadenar alergias, fiebre del heno o empeorar los síntomas del asma.

open image in gallery Mantener el ventilador apuntando directamente a la cara durante toda la noche no es lo más recomendable; en su lugar, plantéate ponerlo en modo oscilante ( Getty/iStock )

“Si sus vías respiratorias ya son reactivas y sensibles, la combinación de alérgenos circulantes y sequedad puede empeorar síntomas como la tos, las sibilancias o la congestión”, afirma el Dr. William Lu, director médico de la clínica digital del sueño Dreem Health, según Tom's Guide.

Las propias aspas del ventilador también suelen acumular polvo, lo que no hace más que aumentar la cantidad de partículas que circulan por la habitación.

2. Músculos rígidos

Cuando el aire frío se concentra en una parte del cuerpo durante un período prolongado, puede provocar tensión o calambres musculares debido a un flujo sanguíneo muy localizado.

Debido a esto, además de que el cuerpo suele permanecer inmóvil durante horas mientras se duerme, es posible despertarse con dolores, según un artículo de Healthline revisado por el médico certificado Raj Dasgupta. Es especialmente común tener rigidez en el cuello.

3. Congestión

El flujo constante de aire puede resecar la nariz, la boca y la garganta, lo que provoca que el cuerpo produzca más mucosidad para combatir la sequedad. La sobreproducción de mucosidad puede causar congestión y provocar síntomas como dolor de garganta, nariz tapada, tos y dolor de cabeza sinusal.

El Dr. Julius Goh, especialista en otorrinolaringología, escribió en el blog The ENT Doctor: “El sistema de aclaramiento mucociliar (los cilios microscópicos, similares a pelos, que eliminan la mucosidad y los alérgenos de las fosas nasales) necesita humedad para funcionar. Si se reseca, se paraliza la propia defensa inmunitaria nasal. Los alérgenos permanecen más tiempo. Los síntomas empeoran. Uno se despierta estornudando incluso antes de haber desayunado”.

4. Piel seca

Según Verywell Health, una corriente constante de aire frío también puede resecar la piel y los ojos, empeorando la situación si ya se padece eccema, psoriasis o sequedad ocular. Artículo revisado por el pediatra certificado Jonathan B. Jassey.

open image in gallery Hay algunas precauciones que puedes tomar para reducir las posibilidades de despertarte con dolor de cuello o la piel seca ( AFP/Getty )

Reducción de los efectos secundarios negativos

Si aún estás decidido a mantenerte fresco este verano durmiendo con un ventilador encendido, hay precauciones que puedes tomar para reducir las probabilidades de despertarte con dolor de cuello o piel seca.

1. Dirige el ventilador lejos de ti o haz que gire

Mantener el ventilador a cierta distancia y apuntando en dirección contraria a usted ayudará a controlar la temperatura de su habitación y a mantener el aire en circulación sin que le dirija directamente.

Mejor aún, si tu ventilador tiene función oscilante, asegúrate de encenderla para garantizar que el flujo de aire se distribuya uniformemente en lugar de resecarte.

“Si notas que descansas mejor durmiendo a una temperatura más fresca, no deberías evitar por completo el uso del ventilador”, explicó el Dr. Michael DeShields, asesor clínico del Discovery Institute, con sede en Nueva Jersey. “Puedes evitar fácilmente las posibles consecuencias negativas de usar un ventilador durante el sueño limpiándolo al menos periódicamente, cambiando los filtros del sistema de climatización, manteniendo el nivel de humedad de tu hogar (entre el 30 y el 50 %) y colocando el ventilador de manera que el aire sople directamente en dirección opuesta a tu cabeza durante toda la noche”.

Aconsejó: “Además, si se despierta con las fosas nasales secas, podría considerar rociarse con una solución salina en cada fosa nasal antes de acostarse”.

2. Mantén tu casa limpia

Aspirar y quitar el polvo ayuda a evitar que el polvo y otros alérgenos se dispersen por la habitación. También conviene mantener limpias las aspas del ventilador para evitar que las partículas se dispersen aún más.

Aunque puede causar efectos secundarios molestos, dormir con un ventilador encendido no suele provocar daños a largo plazo ni enfermedades graves. Sin embargo, cabe destacar que los ventiladores no enfrían el aire, sino que lo mueven sobre la piel, lo que ayuda a que el sudor se evapore y a que la persona se sienta más fresca.

Traducción de Olivia Gorsin