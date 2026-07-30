Más de 1.500 muertos en el brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia, dice Congo

El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia se ha cobrado la vida de más de 1.500 personas en el este de República Democrática del Congo, según datos oficiales difundidos el jueves, un aumento del 50% en aproximadamente una semana que muestra que el brote sigue superando a los esfuerzos de respuesta.

La última actualización del gobierno congoleño muestra que, hasta el martes, se registraron 3.442 casos en el brote más reciente, con 1.521 fallecidos.

El brote declarado el 15 de mayo es distinto a la mayoría de los anteriores porque no hay vacunas ni tratamientos aprobados contra el virus responsable de este, bundibugyo.

También ha matado a más personas a un ritmo más rápido que cualquier brote anterior, incluido el registrado entre 2014 y 2016, considerado el peor de la historia, con más de 11.000 muertes de al menos 28.000 casos. En esa ocasión, se tardaron unos ocho meses en llegar a los 1.000 fallecidos.

El ébola es poco frecuente, pero muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es grave y a menudo mortal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.