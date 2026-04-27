Brote de sarampión en Carolina del Sur termina tras haber enfermado a casi 1.000 personas

El brote de sarampión de Carolina del Sur —el peor en Estados Unidos en más de 35 años— ha terminado, declararon el lunes funcionarios de salud estatales.

El estado superó el domingo el umbral de 42 días sin nuevos casos relacionados con el brote. A fin de cuentas, 997 personas enfermaron por la enfermedad desde octubre y al menos 21 de ellas fueron hospitalizadas, según reportes voluntarios al estado. Funcionarios de salud estatales estiman que la respuesta al brote costó 2,1 millones de dólares.

“El brote estuvo contenido predominantemente en un área de un condado y nunca se extendió a todo el estado, gracias a investigaciones oportunas, la identificación de quienes estuvieron expuestos y la disposición de la gente a quedarse en casa", manifestó el doctor Edward Simmer, director interino del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos por la medicina. La mayoría se recupera tras padecer fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea. Pero algunas personas, incluidos niños muy pequeños y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado, pueden desarrollar neumonía, inflamación cerebral o incluso morir. El sarampión también puede causar problemas de salud más adelante en la vida a quienes se recuperan.

La enfermedad es prevenible mediante vacunación, y la vacuna es segura, con una eficacia del 97% después de dos dosis.

El brote impulsó a algunos a vacunarse

Con epicentro en el condado de Spartanburg, el brote de sarampión fue el de crecimiento más rápido que Estados Unidos ha visto en décadas, señalaron funcionarios de salud estatales. Las autoridades de salud pública confirmaron más de 650 casos tan sólo en enero, y el brote superó rápidamente al de 2025 en el oeste de Texas, que enfermó al menos a 762 personas y mató a dos niños en edad escolar.

Pero una disminución de casos antes de lo previsto fue una noticia bienvenida para médicos y trabajadores de la salud. Hubo algunas cosas que pudieron haber ayudado, comentó la doctora Brannon Traxler, directora médica principal del departamento de salud estatal, la semana pasada. En cierta medida, es posible que el brote haya disminuido mientras más personas se enfermaban, pero también más personas se vacunaban, indicó.

Aunque al principio la aceptación fue lenta, trabajadores de salud pública, consultorios médicos y farmacias administraron casi 82.000 vacunas contra el sarampión de octubre a marzo. Eso representó un aumento de más del 30% respecto del mismo periodo del año anterior. El condado de Spartanburg registró un incremento del 94% en vacunaciones.

El departamento de salud pública también trabajó para contener la propagación, al enviar casi 2.300 cartas de cuarentena, realizar más de 1.670 llamadas de investigación de casos y coordinar con siete distritos escolares para poner en cuarentena a 874 estudiantes.

EEUU se encamina a registrar más casos que el año pasado

El sarampión continúa propagándose en todo el país. En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado 1.792 casos —casi el 80% del total de 2025, que fue un récord— y 22 nuevos brotes. Florida ha confirmado 134 casos este año y Texas tiene 180, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La mayor preocupación ahora es un brote que comenzó en la frontera entre Arizona y Utah y se ha extendido por gran parte de Utah. Desde agosto, 607 personas han enfermado en Utah. El condado de Mohave, en Arizona, también ha confirmado 282 casos. Un análisis genético indica que el brote podría haber comenzado seis semanas antes y podría haber sido mucho más grande de lo reportado, según una investigación presentada en una conferencia de los CDC la semana pasada.

Los casos se han desacelerado un poco, pero aún es demasiado pronto para decir que el final está a la vista, afirmó la doctora Ellie Brownstein, pediatra de Utah y presidenta electa del capítulo estatal de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés). Datos estatales muestran que el suroeste de Utah sigue teniendo la mayor cantidad de casos —258—, pero cada uno de los 13 distritos locales de salud del estado ha registrado al menos un caso.

“Ha avanzado por todo el estado y está en todas partes”, expresó Brownstein.

Funcionarios de Carolina del Sur siguen en alerta

En Carolina del Sur, el fin del brote ha dado a los trabajadores de la salud apenas un leve respiro. Un caso vinculado a viajes internacionales en el condado de Saluda, al oeste de Columbia, llevó a que 41 personas tuvieran que guardar cuarentena la semana pasada.

“Desde luego no vamos a bajar la guardia, y no creo que los habitantes de Carolina del Sur que aún son vulnerables al virus, que no tienen inmunidad, deban bajar la guardia”, señaló Traxler.

El virus ha resurgido en todo el continente americano desde que un gran brote comenzó en Canadá en el otoño de 2024. En Estados Unidos, las tasas de vacunación infantil contra el sarampión han caído durante años, ya que más padres optan por no aplicar las vacunas requeridas para la escuela. En noviembre, funcionarios internacionales de salud determinarán si Estados Unidos ha perdido su estatus de eliminación del sarampión, que ha mantenido desde 2000.

La doctora Martha Edwards, presidenta del capítulo de Carolina del Sur de la AAP, dijo que el fin del brote le dejó una mezcla de gratitud y enojo.

“Me molesta que muchos niños y sus padres hayan tenido que preocuparse por contraer o atravesar una enfermedad que debería haber sido casi 100% prevenible”, comentó.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.