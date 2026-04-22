Consumir café con regularidad mejora el estado de ánimo y reduce la ansiedad, según estudio

Según un estudio reciente, el consumo regular de café tiene un impacto significativo en el estado de ánimo y la concentración. Incluso el café descafeinado muestra beneficios para la salud y aporta nueva evidencia sobre cómo esta bebida interactúa con la mente y el cuerpo.

A partir de estos hallazgos, investigadores del APC Microbiome Ireland, centro de referencia del University College Cork, observaron que tanto el café con cafeína como el descafeinado alteraron la microbiota intestinal.

En consecuencia, estos cambios se relacionaron con una mejor percepción del estado de ánimo y una reducción del estrés y, en algunos casos, se registró una mejora en el rendimiento cognitivo.

En línea con lo anterior, el equipo indicó que este estudio se integró a avances previos que ya vinculaban el consumo de café con diversos efectos positivos.

Tres hurras por el café: ahora se entiende que mejora “de forma significativa” el estado de ánimo y se vincula con múltiples beneficios para la salud ( Getty/iStock )

Los hallazgos se publicaron en la revista Nature Communications y fueron resultado de una investigación pionera sobre cómo el café afectó el sistema de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, conocido como eje microbiota-intestino-cerebro.

El estudio incluyó a 31 bebedores habituales de café —definidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como quienes consumieron de tres a cinco tazas al día— y a 31 personas que no bebían café. Para ello, se realizaron evaluaciones psicológicas, registros de alimentos y cafeína, así como análisis de heces y orina. Tras dos semanas de abstinencia, los bebedores habituales presentaron cambios significativos en sus perfiles de metabolitos, sustancias que el cuerpo produjo o utilizó al descomponer los alimentos, y en la microbiota intestinal, en comparación con los no bebedores.

Posteriormente, se administró café a ambos grupos de forma enmascarada: la mitad recibió café con cafeína y la otra mitad descafeinado. En consecuencia, ambos grupos reportaron menor percepción de estrés, depresión e impulsividad. Además, los investigadores observaron aumentos en bacterias como Eggertella sp. y Cryptobacterium curtum, vinculadas a procesos digestivos que contribuyeron a eliminar microbios dañinos, así como incrementos en Firmicutes, grupo asociado con emociones positivas en mujeres.

Cabe destacar que las mejoras en aprendizaje y memoria solo se observaron en quienes consumieron café descafeinado, lo que sugirió que compuestos como los polifenoles, y no la cafeína, explicaron ciertos beneficios cognitivos. Por su parte, el café con cafeína se asoció con menor ansiedad, mayor vigilancia y atención, y menor riesgo de inflamación.

En este marco, el profesor John Cryan, investigador principal de APC Microbiome Ireland y coautor del estudio, afirmó que el interés público por la salud intestinal aumentó de forma considerable. Asimismo, señaló que la relación entre salud digestiva y salud mental se comprendió mejor, aunque los mecanismos que explicaron los efectos del café en este eje aún no se definieron con claridad.

Finalmente, el equipo indicó que los hallazgos mostraron respuestas del microbioma y del sistema nervioso al café, junto con posibles beneficios a largo plazo para un microbioma más saludable. En esa línea, el café podría modificar la actividad microbiana y los metabolitos asociados, por lo que también podría integrarse como parte de una dieta equilibrada. Además, subrayaron que el café no se limita a la cafeína, sino que actúa como un factor dietético complejo que interactuó con la microbiota intestinal, el metabolismo y el bienestar emocional, con efectos distintos pero complementarios según su tipo.