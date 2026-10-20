Christina Applegate revela que recibió un diagnóstico equivocado de esclerosis múltiple y habla de su salud

Christina Applegate reveló que el diagnóstico de esclerosis múltiple que recibió hace varios años fue erróneo.

La actriz, de 54 años, fue diagnosticada en 2021 con esta enfermedad autoinmune incurable que afecta el cerebro y la médula espinal. Desde entonces, habló abiertamente sobre el dolor incapacitante que experimentó. Sin embargo, el martes regresó a su pódcast MeSsy, tras una pausa de siete meses por problemas de salud, para compartir novedades sobre su diagnóstico.

Applegate explicó que los avances tecnológicos permitieron llegar a esta conclusión, aunque reconoció que la noticia le generó sentimientos encontrados.

“Esto podría ser una gran noticia, pero para mí significa volver al punto de partida”, expresó.

“Es difícil explicar lo que sentí cuando [mi médica] entró en mi habitación y me dijo: ‘Felicidades, no tienes esclerosis múltiple’”.

La actriz de Casados con hijos confesó que no se sintió “nada feliz” al recibir la noticia.

open image in gallery Christina Applegate, fotografiada en 2022, reveló que recibió un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple ( AFP/Getty )

“Que te hayan dado un diagnóstico equivocado no significa que de repente te sientas mejor. No he mejorado… De hecho, en algunos aspectos estoy peor”, explicó. “Así que volví al punto de partida, sin saber qué me pasa”.

Tras recibir el diagnóstico en 2021, Applegate se retiró de la actuación en 2022, después de finalizar su participación en la exitosa serie de Netflix Dead to Me.

Ahora, la actriz enfrenta una nueva incertidumbre sobre su salud. “Tengo todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple. Absolutamente todos”, afirmó. “Y sabemos que hay muchas enfermedades que pueden confundirse con la esclerosis múltiple. Muchas enfermedades diferentes”.

Applegate también señaló que los diagnósticos erróneos de esta enfermedad son más frecuentes de lo que se cree, por lo que su caso no sería aislado.

“Ahora está claro que están descubriendo algo distinto”, continuó. “Hay algo más que está pasando”.

La actriz reconoció que la noticia la dejó en estado de shock.

open image in gallery Applegate compartió la noticia en su pódcast ( AFP/Getty )

“Es una locura, sin duda. Es una sensación extraña porque tú y yo nos convertimos en referentes de la esclerosis múltiple”, le dijo a su compañera de pódcast, Jamie-Lynn Sigler, quien también padece la enfermedad. “Antes tenía una explicación. Tenía una maldita razón para sentirme tan mal todos los días. Ahora ya no la tengo, y eso me resulta muy inquietante y confuso”.

“Todo esto me sumió en una profunda depresión”, continuó. “Lo perdí todo. Perdí mi trabajo… Mi vida se detuvo. Todavía necesito una silla de ruedas cuando voy al médico. No puedo caminar desde el auto hasta el consultorio. Sigo igual. No ocurrió ningún milagro cuando me dijeron: ‘No tienes esclerosis múltiple’. No ocurrió ningún milagro”.

A principios de este año, antes de la publicación de sus memorias, You With The Sad Eyes, Applegate contó a la revista People que pasa gran parte del día en cama porque el dolor crónico le dificulta moverse.

A pesar del intenso dolor, la actriz mantiene la rutina de llevar a su hija Sadie, de 15 años, a la escuela y a sus actividades.

“Quiero llevarla porque es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos a solas”, explicó. “Me digo a mí misma: ‘Llévala sana y salva y vuelve a casa para poder acostarte otra vez’. Y eso es lo que hago”.

Traducción de Leticia Zampedri