¿Cuántas horas deberíamos trabajar a la semana? Un nuevo análisis cuestiona la jornada habitual

¿Cuál es la duración ideal de la semana laboral?

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos propone reducir la semana laboral de 40 a 32 horas, una medida que reavivó el debate sobre cuánto tiempo deberíamos dedicar al trabajo.

La iniciativa, conocida como Ley de la Semana Laboral de 32 Horas, fue impulsada por el senador de Vermont Bernie Sanders y el representante de California Mark Takano. Además de reducir progresivamente la cantidad de horas trabajadas durante un período de cuatro años, contempla el pago de horas extras por cualquier jornada que supere las ocho horas diarias.

Pero ¿es una semana de 32 horas la mejor opción para los trabajadores?

open image in gallery Aunque no existe un consenso sobre la duración ideal de la semana laboral, los expertos aseguran que debería ser distinta de la que suelen cumplir los trabajadores estadounidenses ( Getty/iStock )

Un estudio de economistas de la Universidad de Duke, publicado en 2025, concluyó que la duración “óptima” de la semana laboral para favorecer el bienestar de los empleados ronda las 37 horas, aunque una reducción a 32 horas también podría generar beneficios.

“La magnitud de las mejoras en el bienestar depende de si la política tiene algún efecto sobre aquellos trabajadores que actualmente declaran cumplir jornadas demasiado largas”, señalaron los investigadores.

El análisis se basó en datos de una encuesta realizada a trabajadores de Alemania, donde, al igual que en Estados Unidos, muchos empleados superan las 40 horas semanales. Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos mercados laborales: según una investigación de la Universidad Estatal de Arizona publicada en 2016, los estadounidenses trabajan un 25 % más de horas que los europeos.

Por su parte, un informe de Gallup de 2025 reveló que los empleados estadounidenses a tiempo completo trabajaron un promedio de 43 horas semanales durante 2024, por encima de las 40 horas que se establecieron como referencia legal en 1940, tras una modificación de la Ley de Normas Laborales Justas.

open image in gallery El senador estadounidense Bernie Sanders (I-VT) habla en apoyo de la candidata demócrata al Congreso por Wisconsin, Rebecca Cooke, durante un mitin para fomentar la participación electoral en el Centro Estudiantil WR Davies el 25 de octubre de 2026 en Eau Claire, Wisconsin.

Sin embargo, trabajar 40 horas semanales o más puede tener consecuencias negativas para la salud, según los expertos. Diversas investigaciones han demostrado que las jornadas prolongadas se relacionan con un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales.

Un estudio del gobierno francés publicado en 2019 reveló que las personas que trabajan al menos 10 horas diarias de manera habitual presentan un riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular casi un tercio mayor que quienes no cumplen jornadas tan largas. Además, este aumento del riesgo fue muy pronunciado entre los trabajadores menores de 50 años.

Pero las consecuencias no se limitan a la salud. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en 2013, encontró que la productividad también disminuye cuando se superan las 50 horas de trabajo semanales.

“Un automóvil no puede funcionar a su máxima capacidad cuando tiene el tanque de combustible vacío”, explicó el año pasado Adam Borland, psicólogo de la Clínica Cleveland, al ilustrar los efectos del exceso de trabajo.

Traducción de Leticia Zampedri