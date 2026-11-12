La generación Z se ha saltado pagos para costear las fiestas navideñas

Casi la mitad de la generación Z ha retrasado u omitido pagos de vivienda para costear las fiestas navideñas este año.

Según una encuesta de 2.000 estadounidenses que celebran las fiestas, el 46 % de los encuestados de la generación Z se han saltado un pago de renta o hipoteca para cubrir los gastos navideños.

El estudio también reveló que casi la mitad de los estadounidenses (46 %) dejaría de dar regalos esta temporada si no les preocupara ofender a los demás.

El 45 % se siente culpable al decir “no puedo pagarlo” en estas fechas y el 39 % prefiere endeudarse antes que decepcionar a sus seres queridos. Otro 39 % dice que preferiría lidiar con las consecuencias financieras en enero antes que recortar gastos en diciembre.

Realizado por Talker Research en nombre deAccredited Debt Relief, el estudio encontró que los encuestados calculan que darán en promedio 15 regalos y gastarán un total de $1.533.

La factura es tan alta que el 45 % espera endeudarse este año. En promedio, el gasto navideño se dividirá entre efectivo o tarjeta de débito (56 %), tarjeta de crédito (32 %) y la modalidad de “compra ahora, paga después” (12 %).

Solo el 54 % tiene un presupuesto para las fiestas; el 27 % dice que no hará uno y el 19 % aún no se decide.

Entre quienes no lo usan, el 19 % dice que hacer un presupuesto es inútil porque les queda muy poco dinero para gastar. Además, el 39 % admite que el dinero que gasta en estas fechas se siente menos “real” que el del resto del año.

También influyen los gastos “ocultos”: el 61 % tiene al menos una categoría de gasto navideño que suele olvidar presupuestar, pero igual paga.

El 36 % suele cargar esos gastos a una tarjeta de crédito, y para el 31 % pagarlos lo lleva de una situación financiera “apenas estable” a una “zona de peligro”.

“Uno de los mayores errores al presupuestar las fiestas es concentrarse en los regalos y pasar por alto todo lo demás que trae la temporada”, dijo Bobbi Rebell, asesora principal de educación financiera de Accredited Debt Relief.

“Envíos, decoraciones, reuniones y compras de último minuto pueden sumar rápidamente. Y cuando esos gastos van a una tarjeta de crédito sin un plan claro de pago, las consecuencias financieras pueden durar mucho después de las fiestas”.