Los cristales siempre han sido reconocidos por su singular belleza, pero hoy muchas personas se han animado a ir un poco más allá y los utilizan no solo como “piedras preciosas” sino como canalizadoras de energía. Sí, los cristales son rocas.

La diferencia fundamental es que estas piedras son formaciones naturales apreciadas por sus colores, texturas, formas, luminosidades y supuestas energías. En algún momento temprano en la humanidad, la gente se dio cuenta y trató de aprovechar el poder de estas piedras aparentemente mágicas. Aunque no existe una modalidad única de curación con cristales, se han utilizado para curar a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente en las culturas indígenas.

Cuando se utiliza un cristal o simplemente al estar cerca de una persona, el cristal va perdiendo su brillo, se vuelve opaco y pierde sus “poderes”, por eso la importancia de limpiarlos.

Cuando hablamos de “limpiar” un cristal, queremos ir mucho más allá que simplemente quitarles el polvo, hablamos de regenerar su energía y eliminar el exceso de carga que van acumulando cada vez que trabajamos con ellos.

Las lunas llenas y nuevas tiene un poderoso quantum energético para nutrir los campos de energía de los cristales

Limpieza y carga de piedras

La luna llena tiene una energía que ayuda a impulsar los propósitos y anhelos, es por eso es fundamental saber cómo atraer esa energía y lograr concretar los proyectos que tenemos en mente. Uno de los rituales más conocidos es cargar piedras o amuletos a la luz de la luna llena. Las piedras son muy poderosas porque logran absorber esa energía de la luna y transmitirla a quienes las usan.

Las piedras lunares, o aquellas que reciben mejor la energía de la luna, son aquellas que tienen tonalidades blancas, violetas, azules y celestes, ya que este tipo de piedras se asocian a los chakras superiores (5,6 y 7). El cuarzo blanco o rosado, amatista, sodalita y piedra luna son algunas de las piedras que se cargan con la energía lunar.

Sin embargo, antes de comenzar con el ritual, es muy importante limpiarlas previamente para eliminar en ellas toda energía anterior o negativa.

¿Cómo limpiar mis piedras?

Debes ponerlas en un recipiente con agua y sal marina, o agua marina, entre 6 a 12 horas antes de comenzar el ritual. Al finalizar, se deben lavar bajo un chorrito de agua y secarlas con un paño seco. Ojo!!, que no todas las piedras pueden mojarse (como el ópalo etíope). Otra forma de limpiar tus piedras es con el humo de un palo santo.

¿Cómo cargar mis piedras?

Luz de luna llena

Una vez limpias, debes ponerlas bajo la luz de la luna e idealmente en contacto con la tierra, y dejarlas toda la noche hasta el amanecer.

Agua de luna llena

Otro de los rituales que se realizan durante esta fase lunar y que me encanta porque así se aprovecha toda su energía es el agua de luna llena. Esta agua es sanadora y puede usarse para equilibrar los chakras y limpiar energías negativas o de baja vibración.

¿Cómo preparar agua de luna llena?

El proceso es muy simple. Debes llenar un recipiente de vidrio con agua filtrada o destilada. Cubre el recipiente, idealmente con una tapa transparente o incluso con una servilleta (que no vuele si!! Afírmala con un elástico) y déjalo en algún lugar donde le llegue la luz de la luna de forma directa toda la noche. Debes escribir en un papel tus intenciones, deseos u objetivos y dejarlo al lado del recipiente. Al amanecer, el agua estará cargada de la energía de la luna, y debes beber todas las noches un poco de esta agua hasta que se acabe.

Aquí te compartimos un listado de los cristales 101 y sus usos más reconocidos: