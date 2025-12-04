Los mejores lugares donde los padres esconden los regalos de sus hijos durante las fiestas

Los padres se esfuerzan al máximo para mantener los regalos navideños ocultos de la curiosidad de sus hijos.

Una nueva encuesta realizada por Lowe's y Talker Research de 2.000 padres millennials reveló que los niños preguntan por sus regalos un promedio de 51 veces durante las fiestas.

Muchos padres recurren a escondites clásicos como armarios (56 %) o sus propias habitaciones (54 %), mientras que otros guardan los regalos en su carro (26 %) o el garaje (20 %).

Pero algunos han llevado el secretismo al extremo, escondiendo regalos en casa de familiares, en maletas, lugares de trabajo o incluso dentro de electrodomésticos.

Un porcentaje pequeño ha ido aún más lejos. Un 4 % esconde los regalos en la basura y otros los esconden en cajas de cereales, ropa sucia, espacios reducidos, detrás de obras de arte e incluso dentro de la caseta del perro.

La presión para engañar a los niños es tan alta que el 63 % de los padres disfrazan los regalos, y el 34 % incluso planta regalos falsos para confundir a sus hijos.

Aun así, el 55 % admite que a veces se olvida de dónde está todo escondido, mientras que el 29 % ha tenido que volver a comprar regalos tras perder los originales.

Incluso con el caos, los padres afirman que el secretismo tiene su propia magia navideña. El 62 % se emociona cuando logra esconder un regalo, el 44 % siente alegría y el 39 % siente nostalgia.