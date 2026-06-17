Olivia Wilde habla sobre el momento “traumático” en que recibió los papeles de custodia de su ex, Jason Sudeikis

Olivia Wilde relató en detalle el momento “traumático” en el que recibió los documentos de custodia de su ex, Jason Sudeikis, mientras estaba en el escenario de CinemaCon en 2022.

Durante la convención de Las Vegas de abril de 2022, la actriz estaba presentando el tráiler de su drama, Don't Worry Darling, protagonizado por Harry Styles y Florence Pugh. Sin embargo, fue interrumpida de forma infame por un desconocido, quien le entregó un sobre de papel manila con la etiqueta “Personal y confidencial” que contenía documentos de custodia de menores de Sudeikis.

Wilde, de 42 años, reflexionó sobre la experiencia durante el episodio del miércoles del podcast de Alex Cooper, Call Her Daddy.

“Una de las cosas más jodidas que viví, entre tantas, fue que me entregaron unos papeles en el escenario”, dijo. “Obviamente, fue increíblemente traumático; hay tantos elementos involucrados. Pero lo superé porque, curiosamente, a las mujeres nos enseñan a superar las experiencias más descabelladas. Como, ‘simplemente termina tu discurso’. Lo superé. Fui tras el escenario, completamente deshecha en un charco”.

“Pensé: ‘Nadie lo vio porque no se permiten teléfonos en este evento’”, continuó. “¿Ah, sí? Ya salió en Page Six . ¿Hay un video? Bueno, nadie lo va a ver porque nadie está prestando atención”.

open image in gallery Olivia Wilde afirmó que se sintió “increíblemente traumada” después de que su ex le entregara los documentos judiciales durante la presentación de su película ( Call Her Daddy )

Sin embargo, la directora de Booksmart dijo que un par de meses después del evento, conoció a Tom Cruise por primera vez, y él le dijo que lo que le había pasado en CinemaCon era “una mierda”.

“¿Llegaste a tener claro si [ese momento] fue intencional o no?”, preguntó Cooper, a lo que Wilde respondió: “No, Jason me ha dicho que no lo sabía, y necesito creerlo para poder continuar”.

La actriz añadió: “Creo que los abogados pueden ser una auténtica m***** y hacer cosas horribles. Soy consciente de ello, pero creo que la gente nunca da lo mejor de sí misma cuando se ve envuelta en ese tipo de procesos. Fue una auténtica m***** en muchos sentidos. Sé que, independientemente de si él sabía que iba a pasar o no, sé que le dolió mucho verme pasar a mí”.

“Era innegable que fue una auténtica m*****, y sé que se sintió muy mal por lo que me pasó a mí”.

open image in gallery Olivia Wilde recibió los documentos de la custodia durante su intervención en el escenario de la CinemaCon de 2022 ( Getty Images )

En 2022, Variety informó que el creador de Ted Lasso desconocía que Wilde recibiría la notificación legal en CinemaCon. Una fuente afirmó que él “jamás aprobaría” la entrega de los documentos legales de una manera tan “inapropiada”.

Wilde y Sudeikis pusieron fin a su relación en noviembre de 2020 tras siete años de compromiso. Tienen dos hijos en común: Otis, de 12 años, y Daisy, de 9.

La expareja resolvió su batalla por la custodia en 2023, y la estrella de We're The Millers aceptó pagar $27.500 dólares mensuales de manutención infantil a su exesposa, según documentos judiciales obtenidos por The Daily Mail. La pareja también acordó un régimen de custodia alternada de una semana con el niño y otra sin él.

Traducción de Olivia Gorsin