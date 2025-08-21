Advierten en EEUU sobre aumento de infecciones por bacteria carnívora en aguas costeras

Algunos estados de Estados Unidos están advirtiéndoles a los bañistas sobre un aumento en las infecciones causadas por una aterradora bacteria carnívora que puede hallarse en aguas costeras.

La bacteria vibrio vulnificus se está convirtiendo en una amenaza anual a lo largo de la costa del Golfo de México y, cada vez más, en la costa este del país.

Las personas deben prestar atención a las advertencias, expresó Bernie Stewart, de 65 años, un cazarrecompensas de individuos prófugos retirado en Florida que se considera afortunado de haber sobrevivido a una infección.

En agosto de 2019, la pierna derecha de Stewart se infectó mientras pescaba en kayak en la bahía de Pensacola. Lo que en un principio parecía una ampolla causada por el sol lo llevó a pasar tres meses en el hospital, donde los médicos lo operaron 10 veces para retirar la piel en descomposición y evitar que la bacteria lo matara.

"Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera", advirtió Stewart.

Las bacterias vibrio prosperan en el agua de mar y en la mezcla de agua dulce y salada que se encuentra en estuarios y lagunas. La mayoría de las infecciones se reportan de mayo a octubre, y la mayoría ocurren en estados limítrofes con el golfo de México.

El agua del golfo de México es "la convergencia perfecta de la cantidad adecuada de sal y la cantidad adecuada de calor para permitir que este organismo prolifere", observó el doctor Fred Lopez, especialista en enfermedades infecciosas en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana en Nueva Orleans.

Al menos una docena de tipos de vibrio pueden causar enfermedades en humanos

El tipo más peligroso es la vibrio vulnificus. Es responsable de aproximadamente 200 de las más de 1.000 enfermedades por vibrio cada año, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Hasta una de cada cinco de esas infecciones son fatales, una tasa mucho más alta que otros tipos de bacterias vibrio.

Algunas personas se infectan al comer mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostiones. Pero un amplio porcentaje enferma cuando la persona está en el océano o en agua salobre y las bacterias ingresan al cuerpo a través de pequeñas rupturas en la piel.

Los antibióticos utilizados para tratar casos de intoxicación alimentaria no funcionan tan bien cuando el microbio ingresa a través de rupturas en la piel, observó Lopez.

"Puede que requieran varias cirugías para eliminar tejido muerto o infectado, y a veces requieren una amputación", comentó.

Los médicos dicen que los casos graves son más frecuentes en pacientes ancianos, personas con sistemas inmunológicos debilitados, y aquellos con enfermedades hepáticas, diabetes y ciertas enfermedades crónicas.

Los casos están aumentando en algunos lugares, pero no en todos

En Luisiana ha habido un alarmante aumento en los casos este verano, pero en otros estados no. Se prevén más casos, ya que esta es la temporada pico para las infecciones por vibrio vulnificus.

"Es realmente fácil hacer sonar alarmas innecesarias porque los casos han aumentado, o sentirse demasiado complaciente porque el número de casos es bajo", cuando los datos son incompletos, dijo Salvador Almagro Moreno, del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, quien ha estudiado el microbio.

Se han reportado infecciones tan al norte como Nueva Inglaterra. Massachusetts emitió recientemente una alerta después de que alguien supuestamente se infectó en Cape Cod.

Los científicos dicen que el cambio climático está ayudando a que los gérmenes proliferen y se extiendan hacia el norte. Un estudio de 2023 encontró que cada año el caso más al norte se desplaza aproximadamente 48 kilómetros (30 millas) cada año.

Hasta finales de la semana pasada, se habían reportado 20 casos de vibrio vulnificus entre residentes de Luisiana este año. Todos fueron hospitalizados y cuatro murieron, indicó el departamento de salud del estado. Eso es más del doble del número promedio de casos para este momento de la temporada, y cuatro veces el número de muertes, señalaron funcionarios estatales.

Sin embargo, los casos no son inusualmente más altos en otros estados con litoral en el golfo de México.

Florida, que tiende a tener más infecciones que otros estados, ha reportado 17 casos de vibrio vulnificus y cinco muertes este año, en comparación con 82 casos y 19 fallecimientos a la misma altura del año en 2024.

Los funcionarios estatales dicen que suelen ven más casos cuando Florida es golpeada por tormentas tropicales, y la temporada de huracanes apenas está comenzando, apuntó Lopez.

Cómo prevenir infecciones

La vibrio vulnificus puede ingresar al cuerpo a través de cortes y raspaduras no cicatrizados, perforaciones y tatuajes recientes, e incisiones quirúrgicas recientes. Si usted tiene una herida de este tipo, trate de mantenerse fuera del agua salada o salobre, y cúbrala con un vendaje impermeable si hay posibilidad de estar expuesto.

Si entra en contacto con aguas costeras o mariscos crudos, lave inmediatamente y a fondo los cortes y raspaduras con jabón y agua potable, aconsejan los CDC.

Y consulte a un médico si comienza a desarrollar síntomas como fiebre, escalofríos y áreas rojas calientes en la piel que comienzan a oscurecerse y formar ampollas.

Otra posibilidad de infectarse es al comer mariscos. Los funcionarios de salud dicen que no se deben comer ostiones u otros mariscos crudos o poco cocidos, y no se debe permitir que los mariscos crudos, el líquido que exuman o sus fluidos contaminen otros alimentos.

Los ostiones representan un riesgo particular, y no hay forma de saber si uno está contaminado sólo con mirarlo.

Lávese las manos con agua y jabón después de manipular mariscos crudos, y utilice guantes protectores si tiene un sistema inmunológico debilitado y corre mayor riesgo de infección.

Los funcionarios de salud también ofrecen instrucciones de cocción para almejas, mejillones y otros mariscos. Recomiendan desechar cualquier marisco que tenga conchas abiertas antes de cocinarlo.

En Pensacola, Stewart dijo que ha abogado —sin éxito— para que los funcionarios locales coloquen señales sobre los peligros de entrar en la bahía.

"No todos los sistemas inmunológicos van a ser fuertes", manifestó.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.