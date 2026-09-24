Miss Universo afirma que seis concursantes del sudeste asiático no podrán competir en el certamen de 2026

Es probable que seis concursantes del sudeste asiático se pierdan el certamen de Miss Universo de este año después de que una disputa entre los dos grupos propietarios del concurso puso en duda su elegibilidad.

El 18 de septiembre, JKN Universe LLC, la empresa propietaria de la marca Miss Universo, anunció que las concursantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur no serían elegibles para competir en el 75.º certamen de Miss Universo que se celebrará en Puerto Rico en noviembre.

En un comunicado, la empresa afirmó que Miss Universe Eastern Pte Ltd, una compañía dirigida por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, no tenía autoridad para otorgar ni transferir los derechos de la marca Miss Universo.

Afirmó que los acuerdos de franquicia para los seis países se habían celebrado sin un acuerdo de licencia válido con JKN Universe y, por lo tanto, eran “no autorizados” y “nulos” desde el principio.

El anuncio fue rechazado por MU East, responsable de los territorios orientales del certamen, que afirmó no haber “revisado ni aprobado” la declaración y que esta no representaba la posición consensuada de los dos propietarios de Miss Universo.

MU East alegó que tenía el derecho contractual de enviar a “seis delegados debidamente seleccionados y elegibles” de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Laos, Malasia y Singapur, cuya participación “no debería ser bloqueada, retrasada ni afectada” por el desacuerdo entre las dos partes.

También rechazó el intento de JKN Universe de invalidar los acuerdos de franquicia. “MU East no acepta que los acuerdos válidos celebrados en virtud de sus derechos territoriales puedan cancelarse mediante una declaración pública unilateral”, afirmó.

Esto coloca a los concursantes en una posición extraordinaria: una parte de la organización afirma que no pueden competir, mientras que la otra dice que sus plazas están protegidas por sus acuerdos con los titulares de las franquicias nacionales.

Itsaragrisil fue nombrado director ejecutivo de MU East el 31 de julio y se describió como la persona que asumiría la dirección de un equipo que representa a 95 países.

Dijo que trabajaría con directores nacionales, delegados y socios comerciales en toda la región oriental.

En una conferencia de prensa celebrada el 18 de septiembre, respaldó a los seis concursantes y afirmó que viajarían a Puerto Rico a pesar del anuncio de JKN Universe.

“Yo no voy a ir, pero los concursantes sí que irán”, dijo Itsaragrisil, según The Nation.

De los seis países afectados, solo Tailandia eligió a su representante hasta el momento: Tharina Botes, coronada Miss Universo Tailandia en agosto. Malasia y Vietnam elegirán a sus concursantes el próximo mes.

En la competencia del año pasado en Bangkok, varias concursantes abandonaron un evento previo al certamen después de que Itsaragrisil reprendió públicamente a Miss México, Fátima Bosch, por su participación en actividades promocionales.

Durante el altercado, Itsaragrisil llamó a Bosch “idiota” y pidió a la seguridad que la expulsara del evento.

El enfrentamiento provocó que varias concursantes, entre ellas la entonces Miss Universo Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, se marcharan en apoyo de Bosch.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, condenó posteriormente el comportamiento de Itsaragrisil y afirmó que su participación en el concurso de 2025 sería “restringida”.

Itsaragrisil se disculpó diciendo en tailandés: “Si alguien no se siente bien, si alguien se siente incómodo, si alguien se vio afectado, les pido disculpas a todos. Ya hablé y me disculpé con el resto de las chicas en la sala, unas setenta y cinco chicas”.

Traducción de Olivia Gorsin