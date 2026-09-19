Florida confirma una muerte por dengue mientras lucha contra uno de sus peores brotes recientes

Florida está experimentando uno de sus peores brotes de dengue en décadas, y el saldo ahora incluye una muerte.

El Departamento de Salud de Florida confirmó la muerte el viernes, aunque no proporcionó más detalles. Es uno de más de 130 casos de dengue adquiridos localmente reportados este año en el condado de Hillsborough, que por lo general registra sólo unos pocos.

“Esto es sumamente inusual para nosotros”, afirmó Chris Wilkerson, portavoz del condado.

El Tampa Bay Times informó primero sobre la muerte, descrita como la de una mujer mayor de Tampa que falleció el 4 de septiembre.

El dengue es causado por un virus que se propaga por el piquete de un tipo de mosquito de clima cálido que está ampliando su alcance geográfico debido al cambio climático, según expertos. Es probable que el brote actual en Florida se deba a condiciones meteorológicas recientes que permitieron que los mosquitos que transmiten el virus se multiplicaran.

Durante décadas, la mayoría de los casos de dengue reportados en Estados Unidos correspondían a viajeros infectados en otros países, junto con casos adquiridos localmente en Puerto Rico.

Pero en 2009-2010, Key West, Florida, reportó los primeros casos de dengue adquiridos en el territorio continental de Estados Unidos fuera de la frontera entre Texas y México desde 1945.

La mayor cifra del estado —casi 200— se reportó en 2023. Pero el total de este año hasta ahora ya ocupa el segundo lugar, con 152 casos de dengue adquiridos localmente hasta el momento, según el Departamento de Salud de Florida.

Muchas personas infectadas no se enferman, lo que significa que el número de casos reportados en un brote puede ser inferior al número real de infecciones.

Pero algunas presentan dolor de cabeza, fiebre y síntomas similares a los de la gripe. Los casos graves pueden causar hemorragias graves, shock y muerte.

En todo el mundo, se han reportado más de 2,2 millones de infecciones en lo que va del año, según la Organización Mundial de la Salud, y casi 1.200 personas han muerto.

En Estados Unidos, ha habido casi 1.500 casos adquiridos localmente, la mayoría de ellos en Puerto Rico, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El brote actual se concentra al norte de Tampa, y trabajadores han estado fumigando día y noche para matar mosquitos. También han estado revisando propiedades en busca de agua estancada, incluso en neumáticos, donde los mosquitos podrían reproducirse, explicó Paolo Pecora, científico ambiental sénior de los Servicios de Manejo de Mosquitos del condado de Hillsborough.

El muestreo reciente de mosquitos no ha estado encontrando el virus, una señal de que la probabilidad de nuevas infecciones está disminuyendo, indicó Pecora.

Los brotes pueden comenzar cuando una persona viaja, se infecta y luego, ya de regreso en Estados Unidos, es picada por un mosquito capaz de transmitir el virus. A partir de ahí, puede expandirse rápidamente, señaló Michael von Fricken, profesor asociado de salud ambiental y global en la Universidad de Florida.

Dada la abundancia recurrente de ese tipo de mosquitos en Florida, es poco probable que la amenaza del dengue disminuya, añadió. “Sí creo que, en cierta medida, va a ser la nueva normalidad”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.