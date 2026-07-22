William Shatner y su hija revelan que sufrieron de cáncer en etapa 4 al mismo tiempo

William Shatner ha revelado que padecía cáncer en etapa 4 al mismo tiempo que su hija, Melanie Shatner Gretsch.

El actor canadiense (95) declaró a la revista People, en una entrevista publicada el miércoles, que Gretsch (61) había revelado que le habían diagnosticado cáncer de mama en etapa 4 en 2022 tras descubrir un bulto en su seno.

Shatner desveló que, aproximadamente un año después, en junio de 2023, le habían diagnosticado melanoma en estadio 4, una forma grave de cáncer de piel, que se había extendido a sus pulmones y cerebro.

“Recuerdo vívidamente haber pensado: ‘No tengo fuerzas para cuidar de mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo’”, declaró Gretsch, la hija menor de Shatner y su primera esposa, Gloria Rand, al medio.

A finales de 2024, tanto el padre como la hija fueron declarados libres de cáncer.

open image in gallery William Shatner ha revelado que ya no tiene cáncer tras haber sido diagnosticado con un melanoma en estadio 4 ( AFP/Getty )

Shatner dijo: “Encontramos a los médicos perfectos para su cáncer y para el mío”.

En el año y medio posterior a su diagnóstico, Gretsch, quien tiene dos hijos con su esposo Joel Gretsch, dijo que se había sometido a múltiples ciclos de quimioterapia, una doble mastectomía y 30 tratamientos de radioterapia.

Gretsch contó que su padre se había ofrecido a ayudarla económicamente durante su tratamiento, diciéndole: “No quiero que te preocupes. Solo envíame las facturas”.

“Luego me hiciste reír muchísimo cuando todavía iba al médico un año después. Me dijiste: ‘Tienes que recuperarte. ¡Vamos a acabar en la ruina!’”, le dijo Gretsch al actor de Star Trek, según People.

Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar sus tratamientos, su padre descubrió un bulto en la mejilla que resultó ser un tumor. Se sometió a una cirugía para extirparlo y recibió dos años de inmunoterapia para combatir el cáncer.

open image in gallery Melanie Shatner, que aparece aquí en una foto de 2006, se casó con el actor Joel Gretsch en 1999 ( Getty )

Shatner ya había hablado abiertamente sobre el miedo que sintió al recibir el diagnóstico. Relató lo ocurrido durante una conferencia magistral en la Reunión Anual de la Academia Estadounidense de Dermatología en 2024, explicando: “Dije: ‘Etapa 4’ Y alguien en la sala dijo: ‘Lo siento’. Le pregunté: ‘¿Por qué lo sientes?’. Fue como decir: ‘Mejor empaca tus cosas’. Decir ‘lo siento’ es muy triste, es como si estuvieras muriendo. Y lo estaba. Dijeron que si este tratamiento no funcionaba, me quedaban unos cinco meses de vida”.

El dos veces ganador del premio Emmy declaró a People que su diagnóstico de cáncer le había hecho valorar más las pequeñas cosas de la vida.

“Desde esta hermosa casa, nos resulta fácil decir: ‘Denle sentido a sus vidas’. Es mucho más difícil vivir en la pobreza extrema y preguntarse cómo se va a salir adelante. Yo lo he vivido”, declaró Shatner al medio.

“Pero también es posible sobrellevar eso y ser consciente de la belleza que nos rodea”, dijo.

Traducción de Sara Pignatiello