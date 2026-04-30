Era una barrera que había existido durante décadas: tan antigua y tan fuerte que algunos temían que jamás se rompiera, que representaba un límite a la velocidad humana. Pero el domingo por la mañana en Londres, dos hombres finalmente la derribaron y corrieron la maratón en menos de dos horas.

Pero antes, sus tenis (y quienes los fabrican) tuvieron que superar una barrera aparentemente insuperable. Días antes de la maratón, Adidas presentó oficialmente sus Adizero Adios Pro Evo 3, unos tenis que pesan tan solo 97 gramos (y cuestan $500).

Sabastian Sawe, quien corrió en 1:59:30 y se convirtió en la primera persona en bajar de las dos horas, llevaba esas zapatillas. También los llevaba Yomif Kejelcha, quien quedó segundo por 11 segundos y rompió esa barrera él mismo.

Hasta ahora, superar los 100 gramos de peso en un tenis de running había sido una “barrera casi mítica”, afirma Patrick Nava, director general de Adidas para running. “Existe bibliografía histórica de los últimos 15 años que indica que por cada 100 gramos que se pueden reducir en términos de peso, se puede aumentar la eficiencia de la carrera en un uno por ciento; pero cuando se superan los 100 gramos, se entra en un terreno donde en realidad no importa tanto”, explica a The Independent .

(Al sentir el calzado, la sensación es absurda: es tan ligero como una media. Algunos atletas que los recibieron para probarlos inicialmente temieron que hubiera un error y que sus cajas estuvieran vacías, asegura Nava).

“Pero el peso —la disminución del peso— era un medio para un fin. El objetivo era crear la zapatilla más rápida, que además resultara ser la más ligera”, detalla.

Este año, Adidas logró ambas cosas. Días antes del maratón, Nava se mostró humilde respecto a la diferencia que podría marcar la zapatilla: “Al final, el atleta corre la carrera; nosotros podemos darle la mejor herramienta, el mejor equipamiento para ello, y entonces, con suerte, sucederá algo especial”.

En el maratón de Londres ocurrió algo especial, pero ya se venía gestando desde hace tiempo. Durante años, las llamadas “superzapatillas”, que utilizan fibra de carbono elástica en sus suelas, así como nuevos tipos de espuma, para impulsar a los atletas que las usan, estuvieron reduciendo varios minutos de los tiempos de los corredores de maratón más rápidos.

El cambio fue tan drástico que dio lugar a acusaciones de “ventaja tecnológica” en el calzado deportivo y a la sugerencia de que es injusto, ya que imposibilita la comparación de tiempos de carrera. Todo comenzó con la presentación de las zapatillas Nike Vaporfly 4 %, las primeras con placas de fibra de carbono, que dominaron los Juegos Olímpicos de 2016.

Pero Adidas parece haber superado a Nike con sus nuevos tenis, ahora los más rápidos del mundo. Para lograrlo, fue necesario analizar “cada detalle del tenis”, afirma Charlotte Heidmann, responsable de la línea Adizero de Adidas, centrada en el rendimiento.

“Empezando por la entresuela, que suele ser la parte más pesada del calzado, conseguimos reducir el peso en un 50 % en comparación con el Pro Evo Two, que ya de por sí es enorme, y esto nos ayudó mucho a conseguir el rendimiento que buscábamos”. La empresa también se inspiró en los materiales del kitesurf, que son “muy ligeros y muy resistentes”, lo que permitió a Adidas fabricar una parte superior de la zapatilla igualmente ligera.

Adidas también incorporó un nuevo tipo de “anillo energético”, la parte de fibra de carbono del tenis, que en lugar de estar construido con varillas, se envuelve en el interior como una herradura. Esto no solo ahorra peso, sino que también proporciona mayor comodidad, afirma.

Pero hubo detalles más específicos que permitieron a Adidas reducir aún más el peso de la zapatilla. Los cordones son más cortos y gracias a una mayor elasticidad, se redujo su peso entre dos y tres gramos.

Además, la suela del zapato no está completamente cubierta. En su lugar, incorpora una goma Continental que cubre únicamente la parte delantera para reducir el peso.

Al observar la suela de los tenis, queda claro que los Adizero Adios Pro Evo 3 no son para todo el mundo. Están dirigidos a los corredores de maratón de élite que apoyan el peso en la parte delantera del pie, como un velocista.

Con el tiempo, esta tecnología también llegará a los corredores aficionados. “Siempre nos inspiramos en los productos de máximo rendimiento” —afirma Heidmann— “y debemos aprovechar lo aprendido para ver cómo podemos distribuir, por ejemplo, el anillo energético o sus componentes en zapatillas dirigidas a un público más amplio, como el maratonista que corre en cuatro horas”.

Con un precio de $500 (las normas de World Athletics exigen que todos los zapatos estén disponibles comercialmente), es poco probable que la mayoría de la gente los compre. Además, no podrían conservarlos mucho tiempo, ya que su ligereza también implica que probablemente no duren mucho.

“La durabilidad no fue una prioridad en el diseño del producto”, observa Nava.”Pero tal vez una idea errónea que se difundió es que no están diseñados para durar solo una maratón”.

Y agregó: “Fueron diseñados para la maratón más rápida. Tenemos muchos atletas que los probaron y los usaron durante cientos de kilómetros”. En última instancia, depende del tipo de zancada del corredor, del peso y de las superficies sobre las que se utilice. Pero recalcó que “la durabilidad nunca fue un factor importante en este tipo de calzado”.

“Esa no es la intención. Es como medir un Porsche por el tamaño de su maletero”, expresó.

La velocidad de la zapatilla sin duda suscitará más preguntas sobre su equidad: si ofrece demasiada ayuda y si atenta contra la naturaleza igualitaria y sencilla del running. Nova se rige por las normas de World Athletics, que establecen límites en detalles como la altura de la suela para garantizar la imparcialidad.

“Nuestro trabajo consiste en operar dentro de los límites legales establecidos por World Athletics, para que puedan expresar su máximo potencial atlético el día de la carrera”, afirma. “Uno de los principios que Adidas defiende es ofrecer siempre lo mejor al atleta, y este producto representa la máxima expresión de ello”.

Traducción de Olivia Gorsin