El último documental de Netflix sobre crímenes reales, El choque, se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana en las redes sociales.

El largometraje, de una hora y media de duración, narra los acontecimientos que llevaron a Mackenzie Shirilla, de 17 años, a estrellar su auto contra un edificio a 160 km/h, causando la muerte de su novio y su mejor amigo en 2022.

Aunque sobrevivió milagrosamente a lo que se pensó que era un accidente devastador, el caso se convirtió rápidamente en un caso de homicidio, y los fiscales alegaron que lo había hecho intencionalmente.

Posteriormente, la adolescente fue declarada culpable de todos los cargos y recibió dos sentencias de 15 años a cadena perpetua.

“Un auto con tres jóvenes a bordo se estrella contra un edificio de ladrillo a 160 km/h en Strongsville, Ohio, EE. UU. dejando dos muertos y una única sobreviviente. La conductora, Mackenzie Shirilla, de 17 años, llevaba a su novio, Dom, y a su amigo, Davion, de regreso a casa después de una fiesta cuando ocurrió lo impensable”, reza la sinopsis de Netflix.

Mackenzie Shirilla habla por primera vez en el nuevo documental de Netflix 'El choque' ( Netflix )

“Pero a medida que los detectives registran los restos del accidente, lo que en un principio parece un trágico accidente empieza a parecer la escena de un crimen premeditado. El choque se adentra en la volátil relación que está en el centro de todo, analizando las versiones cambiantes de aquella fatídica noche para explorar dónde está el límite entre un error fatal y un asesinato a sangre fría”, añaden.

La joven ha sostenido que no tiene ningún recuerdo de los momentos previos a la colisión fatal, afirmando que se desmayó debido al síndrome de taquicardia ortostática postural (STOP), una afección crónica que puede causar mareos y desmayos.

La propia Shirilla aparece en el documental desde la cárcel. “No hubo intención alguna”, señala en la entrevista, y agrega: “Siento un remordimiento enorme por Dominic, Davion [y] las familias de ambos”.

Desde entonces, el documental se ha vuelto viral, sobre todo después de que se filtrara una llamada telefónica entre Shirilla y su madre, en la que ella afirmaba “querer a Kim Kardashian” como su abogada.

¿Dónde está Mackenzie Shirilla ahora?

Como se cuenta en El choque, Mackenzie Shirilla fue condenada a prisión en 2023, donde permanece hasta hoy.

Podrá solicitar la libertad condicional a los 33 años, en 2037.

Traducción de Sara Pignatiello