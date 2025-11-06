Una nueva serie legal protagonizada por Kim Kardashian ha sido calificada como “el peor programa de televisión de todos los tiempos”.

La serie de Disney+, All’s Fair, creada por Ryan Murphy (el mismo de American Horror Story), junto a Jon Robin Baitz y Joe Baken, se estrenó el martes 4 de noviembre y fue recibida con críticas demoledoras.

Actualmente, el programa tiene un 0 % de aprobación en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.

Kim Kardashian lidera el elenco de la nueva serie All’s Fair, junto a Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. En la historia, interpretan a un grupo de abogadas de divorcio que, cansadas de trabajar en una firma dominada por hombres, deciden abrir su propio estudio.

El elenco incluye también a nombres de peso como Sarah Paulson, Glenn Close y Teyana Taylor, esta última con rumores de nominación al Oscar por su papel junto a Leonardo DiCaprio en la próxima cinta de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra.

The Times fue implacable: le otorgó cero estrellas y aseguró que podría tratarse del “peor drama televisivo de la historia”. El crítico Ben Dowell afirmó que los diez episodios “ni siquiera son disfrutables por lo malos que son” y agregó que el guion parece obra de “un niño que ni siquiera sabe escribir ‘cola’ en una pared”.

open image in gallery La prensa destroza ‘All’s Fair’, la apuesta televisiva de Kim Kardashian ( Hulu )

En The Guardian, Lucy Mangan también le dio cero estrellas, señalando: “No pensé que todavía se pudiera hacer una serie así de mala. ‘All’s Fair’: (borrar) Es absurda, desconcertante y, de alguna forma, existencialmente desastrosa”.

The Telegraph, por su parte, sostuvo que no sería justo culpar solo a Kardashian, ya que su actuación es “solo una parte de este naufragio”. Sin embargo, se destaca que Kim también figura como productora ejecutiva, junto a su madre, Kris Jenner.

Angie Han, de The Hollywood Reporter , se sumó a las críticas, señalando que la actuación de Kardashian es “rígida y sin emoción”, aunque responsabilizó al guion, que calificó como “igual de insípido y artificial”.

open image in gallery Puntuación histórica: ‘All’s Fair’ obtiene un 0 % casi nunca visto ( Rotten Tomatoes )

Kardashian ya había trabajado con Ryan Murphy en American Horror Story.

Sobre esta nueva serie, dijo a la BBC sentirse honrada de compartir pantalla con actrices que considera sus “entrenadoras de actuación”.

Kim admitió que su fama proviene del mundo del reality y concluyó:

“Sé que tomaron un riesgo al trabajar conmigo. Por eso, doy lo mejor: soy profesional, llego a tiempo y me sé cada línea”.

Traducción de Leticia Zampedri