Lili Reinhart fue diagnosticada con endometriosis tras años de dolor desestimado por especialistas

Lili Reinhart compartió que fue diagnosticada con endometriosis luego de que varios médicos desestimaran sus síntomas durante años.

La actriz, de 29 años, publicó este jueves una serie de fotos desde el hospital, acompañadas por un extenso mensaje en el que relató haber recibido el diagnóstico la semana pasada, tras someterse a una cirugía laparoscópica.

“El año pasado consulté a una uroginecóloga y me diagnosticaron cistitis intersticial”, escribió la exestrella de Riverdale. “Me dijeron que no había cura ni alivio duradero para mis síntomas. Fueron tres visitas al hospital, varios urólogos y ginecólogos. Y ninguno consideró seriamente la endometriosis como la causa de lo que me estaba pasando”.

La endometriosis es “una afección que suele ser dolorosa, en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de él”, según explica Mayo Clinic.

En su publicación de Instagram, Reinhart reveló que recién se mencionó la endometriosis como una posible causa de su dolor cuando comenzó a trabajar con “dos terapeutas diferentes especializados en piso pélvico”.

Lili Reinhart afirma que no tomaron su dolor “en serio” como endometriosis antes de recibir el diagnóstico ( Getty Images )

Más adelante, Reinhart contó que insistió en hacerse una resonancia magnética, lo que derivó en un diagnóstico de adenomiosis, una afección similar a la endometriosis. Según Mayo Clinic, la adenomiosis ocurre “cuando el tejido que recubre el útero crece dentro de la pared muscular del útero”.

“Me reuní con un especialista en endometriosis que me ayudó a decidir que la cirugía laparoscópica era el siguiente paso que quería dar”, relató la actriz. “Al mismo tiempo, otro ginecólogo me dijo que ‘probablemente no tenía endo’ y que simplemente debía tomar anticonceptivos”.

Reinhart cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de escuchar el propio cuerpo: “Me alegra haber confiado en mi cuerpo y haber seguido mi intuición, y voy a seguir alentando a otras personas a hacer lo mismo. La endometriosis es una enfermedad muy incomprendida, que suele dejar un lapso de entre cuatro y once años entre los primeros síntomas y un diagnóstico quirúrgico definitivo. Se estima que una de cada diez personas con útero tiene endometriosis, según la Organización Mundial de la Salud”.

Junto a las fotos tomadas desde la cama del hospital, Lili Reinhart —protagonista de Mis dos vidas— compartió la imagen de una nota escrita a mano que decía: “Creer en el dolor de las mujeres no debería ser revolucionario”.

Más tarde, publicó otra imagen en sus historias de Instagram, también desde el hospital. En el mensaje que la acompañaba, la actriz destacó lo significativo que fue para ella recibir finalmente un diagnóstico de endometriosis, luego de haber visto su dolor minimizado durante tanto tiempo.

“No recuerdo haber tomado esta foto, pero creo que quería capturar un momento de validación después de la cirugía”, escribió la actriz. “Apenas vi a mi médico, le pregunté: ‘¿Lo encontraron?’. Y él me respondió: ‘Encontramos endometriosis’. Me sentí profundamente aliviada de haber confiado en mi cuerpo y haber seguido adelante con la cirugía”.

Lili Reinhart habló por primera vez de sus problemas de salud en enero de 2025. En ese momento, reveló que había atravesado “el año más difícil” de su vida debido a los síntomas de la cistitis intersticial, una afección crónica que provoca irritación e inflamación de la vejiga.

Los primeros síntomas surgieron mientras filmaba American Sweatshop en Alemania, en 2024.

“La tercera noche que estaba allí desarrollé síntomas de una infección urinaria”, contó la actriz en una entrevista con Self. “Pensé: ‘Ya tuve infecciones urinarias antes. Soy mujer. Todas sabemos cómo se siente’”.

Tras realizarle un análisis de orina, los médicos detectaron una “leve infección” y le recetaron antibióticos. Sin embargo, tuvo que acudir al hospital dos veces más, ya que continuaba sintiendo una necesidad urgente y constante de orinar. Al regresar a Los Ángeles, consultó con varios especialistas hasta que finalmente fue diagnosticada con cistitis intersticial.

Traducción de Leticia Zampedri