Kim Kardashian lanza ropa interior con vello púbico falso y sorprende a los fans de Skims

Skims, la marca de ropa moldeadora de Kim Kardashian, ha entrado oficialmente al mercado de los “merkins” —vello púbico postizo— con un producto que no deja lugar a dudas: “The Ultimate Bush”.

Conocida por llevar al extremo el concepto de ropa interior, Skims ya había generado conversación hace un par de años al lanzar sujetadores con pezones falsos.

Ahora, la marca va un paso más allá con una nueva línea de tangas que incluyen vello púbico sintético.

Para acompañar el lanzamiento, la firma lanzó una campaña publicitaria con estética retro, inspirada en los concursos televisivos de los años 80. Bajo el título “Does the Carpet Match the Drapes?” (“¿El vello combina con el cabello?”), la campaña presenta a tres modelos de diferentes tonos de piel, invitando a los espectadores a adivinar el color de su vello púbico.

El video generó revuelo en redes sociales al mostrar, de forma borrosa, las nuevas tangas con vello postizo.

La marca Skims de Kim Kardashian sorprende con 'The Ultimate Bush', ropa interior con vello púbico falso

Skims lanzó micro tangas con vello sintético por 32 dólares

Una usuaria de Instagram comentó: “Tuve que revisar la fecha para ver si no era 28 de diciembre” (haciendo alusión al Día de los Inocentes).

Otro comentario viral simplemente decía: “Voy a llamar al 911”.

En X (antes Twitter), más personas reaccionaron con asombro. Un usuario escribió: “Qué locura. Kim básicamente dijo: ‘si no te crece, póntelo’. ¿Genialidad publicitaria o desvarío total? De cualquier forma, SKIMS prendió fuego las redes otra vez”.

“Ed Gein estaría fascinado,” soltó otro, aludiendo al asesino que hacía prendas con cuerpos humanos.

En su sitio web, Skims presenta el producto junto con el video promocional y un eslogan provocador que invita a elegir el color de vello púbico que más te guste.

A pesar de las dudas de algunas personas sobre el producto —que cuesta 32 dólares—, los 12 modelos disponibles, con distintos colores y texturas de vello, ya están agotados.

En su sitio web, Skims presenta el producto junto con el video promocional y un eslogan provocador que invita a elegir el color de vello púbico que más te guste

Kim Kardashian reconoció el carácter excéntrico del producto en una historia de Instagram publicada el martes. “¿Qué tan graciosas están estas pelucas púbicas?”, y añadió que le parecía “demasiado”.

The Independent se puso en contacto con Skims en busca de comentarios.

Kardashian también se tomó con humor el lanzamiento de sus sujetadores con pezones falsos y perforaciones.

En un video publicado en Instagram en ese momento, dijo: “La temperatura del planeta sigue subiendo. El nivel del mar está aumentando. Las capas de hielo se están derritiendo. Y aunque no soy científica, creo que todos podemos aportar algo con nuestras habilidades. Por eso estoy lanzando un nuevo brasier con pezón incorporado: así, sin importar cuánto calor haga, siempre vas a parecer que tienes frío”.

Traducción de Leticia Zampedri