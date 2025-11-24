Kevin Spacey desmiente comentarios de que está “sin techo” y los achaca a un “titular engañoso”

Kevin Spacey ha explicado sus recientes comentarios sobre “literalmente [no tener] casa” después de que, según él, se malinterpretaran.

El actor de House of Cards (66) saltó a los titulares la semana pasada cuando se sinceró sobre “vivir en hoteles” en una entrevista con el periódico The Telegraph, titulada “Entrevista a Kevin Spacey: Sin techo, cancelado y cantando en Chipre”.

En un nuevo video compartido el domingo en X, Spacey abordó la falsa narrativa de que es un “sin techo”.

“No suelo ocuparme de corregir a los medios de comunicación. Si lo hiciera, no tendría tiempo para mucho más. Pero a la luz de los recientes artículos que afirman que soy un sin techo, siento la necesidad de responder”, empezó, y prosiguió: “No a la prensa, sino a las miles de personas que me han tendido la mano en los últimos días, ofreciéndome un lugar donde quedarme, o que simplemente me han preguntado si estoy bien”.

Expresó su gratitud por la preocupación y la generosidad de la gente, y añadió: “Pero creo que sería poco sincero por mi parte hacerles creer que soy un sin techo en el sentido coloquial”.

Los recientes comentarios de Kevin Spacey sobre “no [tener] casa” acapararon los titulares ( Getty Images )

“En mi conversación con Mick Brown, el maravilloso periodista que escribió el artículo publicado en The Telegraph, donde empezó este rumor, le dije que básicamente vivía en hoteles y Airbnbs, y que iba donde estaba el trabajo”, aclaró.

“Como todos sabemos, hay muchas personas que viven en la calle, en sus autos o en situaciones económicas terribles, y mi corazón está con ellas”, agregó, y continuó: “Pero del propio artículo se desprende claramente que no soy uno de ellos, ni pretendía decir que lo fuera”.

“Por eso fue una vergüenza que The Telegraph decidiera socavar el trabajo de su propio periodista vendiéndolo con un titular engañoso intencionalmente, en aras de los clics”, dijo Spacey.

The Independent se ha puesto en contacto con The Telegraph para recabar comentarios.

En su entrevista con la publicación británica, el actor admitió que su situación financiera “no [era] genial”.

Sin embargo, aunque confirmó que nunca tuvo que declararse en quiebra, reveló que [había perdido] su casa “porque los costes en estos últimos siete años [habían] sido astronómicos”. Agregó: “Me entró muy poco dinero y gasté bastante”.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs”, dijo el doble ganador del Oscar, e incorporó: “Voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar”.

Spacey, que fue exiliado de la corriente principal de Hollywood en 2017 después de que múltiples hombres lo acusaran de conducta sexual inapropiada —la cual él negó sistemáticamente—, está trabajando en relanzar su carrera.

Su último proyecto, el largometraje 1780, que aún no tiene fecha de estreno, está dirigido por Dustin Fairbanks y sigue a un soldado herido de la Guerra de la Independencia estadounidense que se refugia con un trampero y su hijo pequeño. Además de Spacey, el drama bélico está protagonizado por D. J. Qualls y P. J. Marshall.

Traducción de Sara Pignatiello