Los estadounidenses empezaron a preparar sus menús para el Día de Acción de Gracias hace semanas, y es probable que ya hayan comprado los pavos y todos los ingredientes necesarios para las comidas de la festividad, que este año se celebra el jueves 27 de noviembre.

Aparte de la comida, posiblemente el factor más importante de la celebración, es un momento entrañable del año en el que las personas se reúnen para conmemorar aquello por lo que están agradecidos, ya sea con la familia o con los amigos.

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es una fecha que simboliza la paz, el agradecimiento y el comienzo de la temporada de fiestas.

¿Qué es el Día de Acción de Gracias y cuál es su origen?

El Día de Acción de Gracias es un feriado nacional de Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Se festeja en honor al “primer” Día de Acción de Gracias del país, que se llevó a cabo en 1621, cuando, según se dice, los colonos de Plymouth (Massachusetts), más tarde conocidos como los peregrinos, compartieron un banquete con los nativos del territorio, pertenecientes a la tribu wampanoag.

Los colonos organizaron el festín, que duró tres días, con el objetivo de agradecerles a los nativos por la ayuda que les brindaron para cultivar la tierra y sobrevivir a su primer y duro invierno.

Posteriormente, los presidentes estadounidenses George Washington, John Adams y James Madison convocaron a celebrar días de agradecimiento a lo largo de sus mandatos.

Sin embargo, no fue hasta 1863, durante la Guerra de Secesión, que el presidente Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias como feriado nacional, el cual se celebraría cada noviembre.

¿Cuándo se celebra?

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Este año, cae el 27 de noviembre.

¿Por qué se celebra y qué actividades se realizan?

En un principio, la festividad tuvo un significado religioso, pero hoy en día se ha convertido en una celebración laica.

La mayoría de los estadounidenses lo consideran un día para reunirse y expresar su agradecimiento a través de la comida, la familia y el fútbol americano, ya que muchos equipos de la NFL juegan en esta fecha.

En algunas celebraciones, la gente escribe en una hoja sus agradecimientos y luego los comparte con sus seres queridos.

Desfile del Día de Acción de Gracias organizado por Macy’s en Nueva York

También hay un gran desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York, que es organizado por Macy's.

Durante el espectáculo, hay globos gigantes con dibujos animados que decoran el cielo, así como espectáculos de bandas de música y bailarines.

Tras el Día de Acción de Gracias, comienzan los meses de compras para las vacaciones de invierno, y el Black Friday le da la apertura a la temporada.

¿Por qué genera polémica?

Aunque muchos estadounidenses consideran que es una fecha especial, quienes no la festejan tienen la creencia de que, en realidad, durante esa época, se produjo la conquista de los pueblos nativos y sus tierras. Es por eso que la celebración se ha vuelto controversial, ya que tiene un trasfondo histórico y cultural relacionado con la colonización del país norteamericano.

Además de ser una fecha cargada de apropiación cultural, los hechos de ese periodo de la historia de Estados Unidos suelen ser ignorados o suavizados, lo que lleva a algunos a no celebrar Acción de Gracias o, en su lugar, a realizar un Día Nacional de Luto.

¿Dónde se celebra?

El Día de Acción de Gracias es una de las fechas culturales más importantes de Estados Unidos. Por su parte, en Canadá, también se festeja, pero el segundo lunes de octubre, mientras que en Liberia (Africa) se celebra el primer jueves de noviembre.

¿Cuáles son las comidas típicas?

En Estados Unidos, el pavo es el plato principal del Día de Acción de Gracias, y en la mayoría de las cenas está presente.

Se calcula que cada año se matan 46 millones de pavos con motivo de esta festividad. Sin embargo, el presidente indulta a dos pavos por año.

De todas maneras, quienes no comen carne o siguen una alimentación vegana no tienen que preocuparse, ya que hay varias opciones vegetarianas o veganas para que también puedan celebrar.

Otros de los platos que se cocinan en esta fecha son los boniatos cubiertos de malvaviscos, los rellenos, la salsa de arándanos, el pan de maíz y el pay de calabaza.

Traducción de María Luz Avila